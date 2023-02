FIFA 23 Future Stars: il Team 1 delle Stelle del Futuro è disponibile nei pacchetti di FUT

Archiviato l'evento del Team of the Year, i ragazzi di EA Sports non hanno lasciato i giocatori di FIFA 23 a bocca asciutta lanciando immediatamente la campagna Future Stars in Ultimate Team: scopriamo assieme tutti i dettagli sulle Stelle del Futuro.

Stelle del Futuro | Team 1

La campagna Stelle del Futuro rappresenta una celebrazione annuale delle giovani promesse. Le carte Future Stars premiano i migliori talenti emergenti sotto i 23 anni che, nonostante abbiano già mostrato un grande potenziale, non si sono ancora affermati come stelle mondiali. Gli Oggetti Giocatore presentano un importante boost alle prestazioni basato sul valore che le Stelle del Futuro potrebbero raggiungere al culmine della propria carriera. Ecco a voi il Team 1 al gran completo:

Julián Álvarez (92) - Manchester

Gavi (91) - Barcellona

Adeyemi (90) - Borussia Dortmund

Mudryk - Chelsea (90)

Josko Gvardiol (89) - Lipsia

Vitinha (89) - Paris Saint-Germain

Mohammed Kudus (88) - Ajax

Marc Guehi (88) - Crystal Palace

Anthony Elanga (88) - Manchester United

Pierre Kalulu (87) - Milan

Diogo Costa (87) - Porto

Stephane Singo (86) - Torino

Djed Spence (86) - Rennes

Alvaro García (85) - Rayo Vallecano

Programma di scambi Stelle del Futuro

Ai giocatori sopraelencati vanno ad aggiungersi anchedel Liverpool (89), ottenibile completando una Sfide Creazione Rosa, edell'Eintracht Francoforte, sotto forma di Obiettivo Giocatore Academy (potenziabile in quattro fasi da 82 a 88). Per la giornata di domenica 5 febbraio è inoltre prevista una mini-release di Stelle del Futuro, mentre

Assieme al Team 1 delle Stelle del Futuro è tornato anche il Programma di Scambi. Ottenibili attraverso varie Sfide Creazione Rosa e Obiettivi, i gettoni scambi Stelle del Futuro saranno disponibili dal 30 gennaio al 17 febbraio. Nel corso della campagna saranno messi a disposizione un totale di 30 gettoni scambi Stelle del Futuro.

3 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 pacchetto Squadra 1 Stelle del Futuro (1 giocatore)

5 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 Gianfranco Zola ICONA base

10 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 pacchetto 20 giocatori 84+

10 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 Coutinho Momenti

15 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 giocatore a scelta 87+ fra Jolly invernali, Centurioni o giocatori Squadra 1 Stelle del Futuro (scegli 1 giocatore fra 5)

15 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 pacchetto 10 giocatori 85+

20 gettoni scambi Stelle del Futuro - George Best ICONA media

25 gettoni scambi Stelle del Futuro - 2 pacchetti 10 giocatori 85+

27 gettoni scambi Stelle del Futuro - ICONA Prime a scelta (scegli 1 giocatore fra 3)

N.B. I gettoni potranno essere scambiati con dei premi tramite le apposite SCR. Ogni premio può essere riscattato una sola volta.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che nei pacchetti ci sono anche i calciatori del Team of the Week numero 14 , tra i quali spiccano Lautaro, Berardi e Luis Alberto.