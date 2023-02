FIFA 23 Future Stars: Team 2 disponibile, ci sono anche Kvaratskhelia e Fagioli

La campagna dedicata alle Future Stars di FIFA 23 è giunta al giro di boa con il lancio della seconda squadra all'interno dei pacchetti di Ultimate Team. Curiosi di scoprire le giovani promesse selezionate dagli esperti di EA Sports? Eccovi serviti!

Prima un breve ripasso. Le carte Stelle del Futuro premiano i migliori talenti emergenti sotto i 23 anni che, pur avendo già mostrato un grande potenziale, non si sono ancora affermati come stelle mondiali. Gli Oggetti Giocatore Future Stars presentano un importante boost alle prestazioni basato sul valore che potrebbero raggiungere al culmine della propria carriera.

Stelle del Futuro | Team 2

Jamal Musiala (Bayern Monaco) - 92

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) - 90

Ronald Araujo (Barcellona) - 90

Enzo Fernandez (Chelsea) - 90

Jurrien Timber (Ajax) - 89

Eddie Nketiah (Arsenal) - 89

Fabio Carvalho (Liverpool) - 88

Nicolo Fagioli (Juventus) - 88

Illan Meslier (Ajax) - 88

Joe Willock (Newcastle United) - 87

Vinicius Souza (Espanyol) - 87

Iker Bravo (Real Madrid) - 86

Malik Tillman (Rangers) - 85

Gonzalo Plata (Real Valladolid) - 86

Ai giocatori sopraelencati va ad aggiungersi anche Jacob Ramsey, giovane stella dell'Aston Villa disponibile come Obiettivo Giocatore Academy e potenziabile in differenti fasi da un valore di partenza di 82 fino ad un massimo di 88. Il Team 2 rimarrà a disposizione nei pacchetti per una sola settimana, ossia fino alle 19:00 di venerdì 17 febbraio.

Programma di scambi Stelle del Futuro

Prosegue anche il programma di scambi Stelle dal Futuro: EA Sports ha messo in palio un totale di 30 Gettoni ottenibili nel corso della campagna mediante varie Sfide Creazione Rosa e Obiettivi. I Gettoni, disponibili fino al 17 febbraio, possono essere scambiati con dei premi tramite le apposite SCR

3 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 pacchetto Squadra 1 Stelle del Futuro (1 giocatore)

5 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 Gianfranco Zola ICONA base

10 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 pacchetto 20 giocatori 84+

10 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 Coutinho Momenti

15 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 giocatore a scelta 87+ fra Jolly invernali, Centurioni o giocatori Squadra 1 Stelle del Futuro (scegli 1 giocatore fra 5)

15 gettoni scambi Stelle del Futuro - 1 pacchetto 10 giocatori 85+

20 gettoni scambi Stelle del Futuro - George Best ICONA media

25 gettoni scambi Stelle del Futuro - 2 pacchetti 10 giocatori 85+

27 gettoni scambi Stelle del Futuro - ICONA Prime a scelta (scegli 1 giocatore fra 3)

N.B. Ogni premio può essere riscattato una sola volta.