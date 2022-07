FIFA 23 Gameplay: l'evoluzione di HyperMotion 2 nel video Deep Dive

L'atteso video Deep Dive sul gameplay di FIFA 23 è finalmente online e ci permette di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto da Electronic Arts per evolvere e arricchire l'esperienza ludica del simulatore calcistico in arrivo a settembre su PC e console.

Nel filmato, il team di EA Sports dercrive con dovizia di particolari le migliorie apportate ad HyperMotion 2, il perno attorno al quale graviteranno gran parte delle innovazioni previste nel gameplay di FIFA 23.

Tenuto a battesimo lo scorso anno con la versione nextgen di FIFA 22, il sistema HyperMotion verrà ulteriormente migliorato per consentire agli sviluppatori di gestire il doppio dei dati ingame, per un totale di oltre 6.000 animazioni acquisite da milioni di fotogrammi delle registrazioni motion capture.

La versione 2.0 di HyperMotion, di conseguenza, punta a offrire un gameplay sensibilmente più realistico: all'atto pratico, le migliaia di animazioni riprese da questa tecnologia dovrebbero concretizzarsi in un'esperienza di gioco più responsiva e autentica, con interazioni tra i calcatori più avanzate, contrasti più fisici e una reattività fulminea nella gestione del possesso palla. L'algoritmo che governa HyperMotion 2 punta anche a generare duelli aerei più cinetici e calciatori dal comportamento "umanizzato", con giocatori che si scambieranno istruzioni sui cambi di formazione ed esprimeranno la fatica accumulata nelle ultime fasi di una partita.

Il lancio di FIFA 23 è previsto per il 30 settembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, come pure su Nintendo Switch ma nella sola Legacy Edition con aggiornamenti limitati a squadre, rose, modalità e presentazioni delle partite.