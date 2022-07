FIFA 23 gameplay: quando arriva il Reveal? Ecco data e ora del trailer

Dopo aver svelato i campioni della Cover di FIFA 23 Ultimate Edition, Electronic Arts si appresta a mostrare le primissime scene di gameplay del prossimo atto del simulatore calcistico, l'ultimo prima della piccola grande rivoluzione che avverrà a fine 2023 con il già annunciato cambio di nome in EA Sports FC.aaa.

Premuratosi di presentare la campionessa australiana Sam Kerr e l'asso francese Kylian Mbappé come volti simbolo della Ultimate Edition di FIFA 23, il colosso videoludico a stelle e strisce si prepara quindi al Reveal completo dell'atteso gioco di calcio.

Come ogni anno, anche stavolta la presentazione del gameplay del prossimo capitolo di FIFA avverrà con un evento mediatico in grande stile accompagnato dall'immancabile filmato in-engine con scene dal vivo che riflettono lo stile del titolo e i nuovi contenuti proposti agli appassionati.

Stando alle tempistiche comunicate da Electronic Arts attraverso i propri canali social, i riflettori illumineranno per la prima volta i campi di calcio digitali di FIFA 23 a partire dalle ore 18:00 italiane di mercoledì 20 luglio con il Reveal Trailer "The World's Game". L'immagine in anteprima del video mostra i modelli poligonali in alta definizione di Mbappé e Kerr, lasciando così presagire l'arrivo di primi, attesissimi spezzoni di gameplay di FIFA 23 o, almeno, di scene in-engine rappresentative dell'esperienza grafica offerta dal titolo su sistemi di ultima generazione.

Mentre aspettiamo il Reveal Trailer, l'ultimo FIFA sarà disponibile su PC e console tra pochi mesi.