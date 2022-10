FIFA 23 giocato per quasi 16 miliardi di minuti: le statistiche di EA

Intanto che continuano a diffondersi nuovi leak sulla modalità World Cup di FIFA 23, Electronic Arts rivela alcune interessanti statistiche sulla sua ultima fatica calcistica, che continua a dominare le classifiche di vendita internazionali ed è costantemente tra le produzioni più giocate dagli appassionati.

Dal lancio avvenuto a fine settembre 2022 al momento in cui scriviamo, stando ai dati diffusi da EA, gli utenti hanno giocato a FIFA 23 per un totale di quasi 16 miliardi di minuti (per la precisione 15,7 miliardi). Numeri che non sorprendono, considerato che FIFA 23 ha superato i 10 milioni di giocatori nella settimana di lancio, registrando in questo modo un record decisamente notevole.

La compagnia americana fa inoltre sapere che in totale sono state giocate 1,7 miliardi di partite tra i campi virtuali del gioco, e che 4,3 miliardi di gol sono stati segnati nel corso di questi incontri. In aggiunta Sam Kerr, donna copertina di FIFA 23, risulta essere l'atleta femminile più utilizzata all'interno del gioco, e che le tre calciatrici ad aver segnato il maggior numero di gol sono state la stessa Kerr, Fran Kirby e Marie-Antoinette Katoto. Per quanto riguarda invece le controparti maschili, Marcus Rashford, Kylian Mbappé e Darwin Nunez sono gli atleti ad aver segnato la maggior quantità di reti.

Tutto questo raggiunto in poco più di un mese di commercializzazione: chissà quali altri numeri l'ultimo episodio della storica serie sportiva riuscirà a registrare con il passare del tempo.