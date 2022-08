FIFA 23: dai Giochi di Abilità ai Vantaggi, il riassunto delle novità su Pro Club e VOLTA

Grazie al video approfondimento sulle novità di FIFA 23 tra Pro Club e VOLTA, Electronic Arts ha svelato tanti dettagli inediti sulle 'modalità da calcio spettacolo' del suo prossimo, attesissimo kolossal sportivo.

Nell'ultimo appuntamento mediatico fissato dal team di EA Sports, i fan della serie di FIFA hanno potuto familiarizzare con il nuovo sistema dei riconoscimenti post-partita della modalità Pro Club. I Drop In Clubs si struttureranno in cento livelli di progressione che daranno accesso a kit, stadi e animazioni per le vittorie e i goal segnati.

Sempre in tema di "calcio spettacolo", EA ha provveduto ad aggiungere quattro nuovi Vantaggi da utilizzare durante la partita per far progredire la propria squadra e tanti Giochi di Abilità inediti, con prove a tema e sfide da completare per acquisire esperienza e padroneggiare le tecniche più avanzate del simulatore calcistico.

Anche per quanto concerne la modalità VOLTA Football sono previste tante sorprese per i fan di questa particolare esperienza. In VOLTA Arcades, ad esempio, ci sarà spazio per un audio migliorato per la folla, nuovi oggetti di scena, dei palloni colorati dinamicamente, degli stadi più grandi, dei nuovi effetti sonori e un timer collocato sotto il modello poligonale del proprio atleta.

Tra i miglioramenti apportati al gameplay di VOLTA Football è poi impossibile non citare l'aggiunta dei nuovi campi XL con reti più grandi e un maggior tempo di gioco per disputare sfide di abilità ancora più profonde e stratificate. I fan di questa modalità potranno apprezzare anche i benefici apportati dall'introduzione di nuove mosse abilità come il tiro al volo e la finta di tacco, oltre alla rielaborazione del misuratore di abilità che premia il gioco di squadra e i dribbling più reattivi.

Se volete saperne di più su queste e su tutte le altre sorprese snocciolate da Electronic Arts, qui trovate il nostro speciale sulle novità di FIFA 23 e il calcio spettacolo di Pro Club e VOLTA.