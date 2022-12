FIFA 23 è il gioco di Natale in UK, God of War Ragnarok scende al terzo posto

Nella settimana di Natale, FIFA 23 si riprende il primo posto della classifica inglese con vendite in aumento del 67%, a seguire al secondo posto Call of Duty Modern Wafare 2 con vendite in crescita del 13%.

Questo è il decimo anni consecutivo che FIFA trionfa in Inghilterra nella settimana natalizia, superando così il record di Call of Duty che è stato per nove volte il gioco più venduto a Natale nel Regno Unito, l'ultima volta nel 2019 con Call of Duty Modern Warfare II.

Nel 2020 l'onore è toccato ad Assassin's Creed Valhalla mentre nel 2018 è stato Red Dead Redemption 2 il gioco più venduto della settimana di Natale, andando a spezzare un dominio di Call of Duty che durava da ben quattro anni. God of War Ragnarok scende al terzo posto della Top 10, occupando così il gradino più basso del podio.

Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion è l'unica nuova entrata della settimana alla posizione numero 8, per il resto la classifica si completa con giochi già noti come Pokemon Scarlatto e Violetto, Nintendo Switch Sports, Mario Kart 8 Deluxe e Minecraft Nintendo Switch Edition.