FIFA 23 è il gioco più venduto a dicembre in UK, Nintendo Switch supera PS5

A dicembre sono stati venduti 6.4 milioni di videogiochi in Gran Bretagna, numero in calo dell'8% rispetto allo stesso mese del 2021. 2,85 milioni di giochi sono stati venduti in formato digitale e 3.5 milioni in formato fisico.

FIFA 23 è stato il gioco più venduto del mese, seguito da Call of Duty Modern Warfare 2. God of War Ragnarok invece occupa il gradino più basso del podio. Per il resto, dicembre è stato un mese piuttosto particolare e i nuovi giochi lanciati hanno faticato a convincere il pubblico: Need for Speed Unbound è il quattordicesimo gioco più venduto del mese con vendute inferiori del 44% rispetto a quelle di Need for Speed Heat del 2019, mentre The Callisto Protocol è il sedicesimo gioco più venduto di dicembre. Crisis Core Final Fantasy VII Reunion debutta invece in ventesima posizione.

FIFA 23 (EA) Call of Duty Modern Warfare 2 (Activision Blizzard) God of War Ragnarok (Sony) Grand Theft Auto 5 (Rockstar) Pokémon Violetto (Nintendo) - vendite digitali escluse LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker (Warner Bros) Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) - vendite digitali escluse Nintendo Switch Sports (Nintendo) - vendite digitali escluse Pokémon Violetto (Nintendo) - vendite digitali escluse Sonic Frontiers (Sega) Red Dead Redemption 2 (Rockstar) Elden Ring (Bandai Namco) Just Dance 2023 (Ubisoft) Need for Speed Unbound (EA) NBA 2K23 (2K Games) The Callisto Protocol (Krafton) - vendite digitali escluse Minecraft Switch Edition (Mojang/Nintendo) - vendite digitali escluse Animal Crossing New Horizons (Nintendo) - vendite digitali escluse Gotham Knights (Warner Bros) Crisis Core Final Fantasy VII Reunion (Square Enix)

Da segnalare anche le vendite hardware, a dicembre nel Regno Unito sono state vendute 460.000 console, cifra in aumento del 24% rispetto al mese di novembre ma in calo del 17% rispetto a dicembre 2021. Le vendite di PS5 sono cresciute mentre calano le vendite di Switch e Xbox Series X/S, nonostante questo Switch è stata la console più venduta del 2022 in UK, dominando anche a dicembre, con PS5 a seguire.