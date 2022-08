FIFA 23: un glitch lo rende già disponibile su Xbox un mese prima del lancio!

Dopo il grave errore commesso da chi ha venduto per sbaglio FIFA 23 a pochi centesimi, Electronic Arts si trova a gestire un'altra grana. Nonostante manchi ancora un mese al lancio del kolossal calcistico, su console Xbox diversi utenti affermano di aver potuto già avviare il gioco grazie a un glitch.

La sorprendente notizia è stata ripresa dai giornalisti del Mirror e, come facilmente prevedibile, sta già facendo il giro dei social e dei forum videoludici più frequentati. Come si legge dalle colonne del noto tabloid inglese, in tanti affermano di essere riusciti ad avviare con successo la propria copia in preordine di FIFA 23 su Xbox One o di averne effettuato il download su Xbox Series X/S servendosi della retrocompatibilità delle console Microsoft di ultima generazione.

Il glitch in questione, di conseguenza, riguarderebbe solo ed esclusivamente i dati in preload della versione Xbox One di FIFA 23: sempre in base al resoconto offerto dal Mirror, chi ha potuto accedere in anticipo al gioco è riuscito ad avviare tutte le modalità del kolossal calcistico, ivi compreso il multiplayer e il modulo con FIFA 23 Ultimate Team e tutte le novità della prossima esperienza FUT.

Stando ad altre testimonianze, il glitch ha consentito ai partecipanti alla Closed Beta di scaricare la versione completa di FIFA 23, anche qui con l'accesso a tutte le funzionalità del titolo che vedrà la luce dei negozi il 30 settembre su PC, PlayStation, Xbox e in Legacy Edition su Nintendo Switch.