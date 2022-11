FIFA 23 Global Series: partono le Online Qualifier della eSerie A TIM 2023 su PS4 e PS5

Dalle pagine del PlayStation Blog rimbalza in rete la notizia della partenza ufficiale delle Online Qualifier della eSerie A TIM 2023: l'evento eSport legato a FIFA 23 darà a tutti gli appassionati della serie calcistica targata EA l'opportunità di competere in un torneo che metterà in palio numerosi premi.

A partire da oggi, giovedì 17 novembre, si apre la fase qualificatoria per tutti gli utenti che desiderano iscriversi ad una delle Cup della eSerie A TIM 2023 su PS4 e PlayStation 5. L'iscrizione agli eventi eSport di FIFA 23 può avvenire sia tramite la pagina dedicata dell'evento sul portale di ESL che attraverso la dashboard di PS4 o PlayStation 5, accedendo alla sezione Tornei della pagina Eventi.

Eccovi le date indicate dagli organizzatori delle competizioni eSport di FIFA 23 per partecipare alle sfide multiplayer della eSerie A TIM 2023 (con orari indicati sul sito ESL):

PlayStation 4

Cup 1 – martedì 22/11/2022

Cup 2 – martedì 29/11/2022

Cup 3 – sabato 03/12/2022

Cup 4 – martedì 06/12/2022

FINALE – martedì 20/12/2022

PlayStation 5

Cup 1 – mercoledì 23/11/2022

Cup 2 – mercoledì 30/11/2022

Cup 3 – domenica 04/12/2022

Cup 4 – mercoledì 07/12/2022

FINALE – mercoledì 21/12/2022

I migliori quattro giocatori delle Cup andranno a formare il gruppo dei 32 finalisti che si affronteranno nelle finali previste per martedì 20 dicembre e mercoledì 21 dicembre. Il primo classificato di ciascuna finale si aggiudicherà una ricarica PlayStation Network del valore di 50 euro, il secondo riceverà una ricarica PSN da 25 euro, il terzo e il quarto vinceranno una ricarica PSN da 15 euro e dal quinto al sedicesimo classificato è prevista una ricarica PSN dal valore di 10 euro.