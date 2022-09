FIFA 23 fa gol: positivo il verdetto delle recensioni internazionali

b>FIFA 23 è ormai al calcio d'inizio: i possessori dell'Ultimate Edition possono già giocarci, mentre chi ha prenotato la Standard Edition attende con impazienza il 30 settembre per mettere le mani sopra la nuova iterazione calcistica di Electronic Arts. E nel frattempo arrivano le prime recensioni internazionali.

Oltre a non perdervi la nostra recensione di FIFA 23, dove analizziamo nel dettaglio tutto ciò che offre l'ultimo episodio della storica serie EA Sports, nel momento in cui scriviamo l'accoglienza riservata alla nuova iterazione del brand è nel complesso positiva, pur senza raggiungere medie stellari. Su Metacritic al momento non sono ancora numerosi i verdetti della critica, ma la versione PlayStation 5 registra una media di 79 basata su 16 recensioni, quasi tutte con semaforo verde e quindi con voti dal 75 in su.

La valutazione più elevata arriva da GamersRD, che assegna un notevole 94 all'ultimo FIFA, per il resto i voti si aggirano principalmente attorno all'80 di media. Il verdetto più severo proviene invece da IGN France, che non va oltre il 60. In attesa quindi di ulteriori riscontri della critica, la situazione attorno a FIFA 23 appare positiva, con i fan pronti a scendere in campo e cimentarsi con le numerose modalità di gioco messe a disposizione da EA.

A tal proposito, per iniziare al meglio, ecco come guadagnare velocemente soldi e crediti FUT in FIFA 23.