FIFA 23 gratis come eFootball? Free to play e cross platform secondo un insider

La mossa di Konami potrebbe rivoluzionare il mondo dei videogiochi sportivi: il publisher giapponese ha detto addio a PES per lanciare in autunno eFootball, gioco di calcio gratis free to play con supporto cross-platform, una soluzione che potrebbe presto essere adottata anche da Electronic Arts.

Secondo l'insider Donk (specializzato in trading di FIFA Ultimate Team) FIFA 23 sarà gratis e adotterà il modello free to play con supporto cross-platform. Non è chiaro quali siano le fonti dell'insider ma certamente si tratta d un rumor molto interessante e che di fatto sembra confermare la buona intuizione avuta da Konami, che coraggiosamente ha deciso di abbandonare il tradizionale modello retail che prevede l'uscita di nuovi giochi sportivi a cadenza annuale venduti a prezzo pieno, in molti casi con pochi aggiornamenti spesso limitati solamente alle rose e alle licenze.

Lo scorso anno Konami spiazzò il pubblico lanciando un update di eFootball PES 2020 invece di un nuovo gioco vero e proprio, punto di inizio di una visione a lungo termine che potrebbe influenzare notevolmente il settore dei giochi sportivi.

FIFA 22 esce il primo ottobre nei negozi in versione fisica e digitale, disponibile come di consueto in varie edizioni con contenuti bonus aggiuntivi. E' ancora presto invece per annunci ufficiali su FIFA 23.