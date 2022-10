FIFA 23 gratis comprando Xbox Series S con la nuova promo di GameStop

Anche GameStop festeggia l'arrivo di FIFA 23 con una nuova promozione: fino al 9 ottobre, acquistando Xbox Series S riceverete in omaggio una copia digitale di FIFA 23, offerta valida sia acquistando la console direttamente che tramite la sottoscrizione del programma Xbox All Access.

GameStop ricorda che "l'iniziativa è valida fino ad esaurimento scorte e si applica esclusivamente agli ordini che prevedono la spedizione a casa (e non il ritiro in negozio)."

Dunque vi basterà andare sul sito di GameStop e acquistare Xbox Series S a 299.98 euro, incluso nel prezzo fino al 9 ottobre un codice per scaricare FIFA 23 Standard Edition da Xbox Store. Con Klarna potete pagare anche in tre comode rate mensili da 99.99 euro al mese per tre mesi. Si tratta dunque di una bella occasione per acquistare la piccola Xbox Series S e il gioco di calcio più atteso ricevendo quest'ultimo in regalo e pagando dunque solamente il prezzo della console.

Xbox Series S è la console next-gen economica di Microsoft, ideale per giocare con il catalogo Game Pass ed entrare nella nuova generazione a prezzi contenuti. La promozione è valida solamente per gli ordini online con spedizione a domicilio e non vale in caso si opti per il ritiro in negozio.