FIFA 23 è ora gratis su Steam, ma non per sempre: affrettatevi, manca poco

Alla fine dell'anno scorso EA ha regalato il calcio spettacolo con FIFA 23, in occasione di un'annata calcistica pronta ad aprirsi negli ultimi mesi, come di consueto. Adesso, però, Electronic Arts ha ben pensato di regalare in tutti sensi quella tanto attesa esperienza e-sportiva: FIFA 23 è ora disponibile gratuitamente su Steam.

Sulla piattaforma di Valve è possibile procedere al download del gioco senza alcun costo aggiuntivo. Chiunque può quindi aggiungere FIFA 23 nella propria libreria, così da festeggiare la stagione calcistica sempre più vicina alla sua conclusione. Ad accompagnare tale iniziativa, sempre nel client Steam, troviamo alcune promozioni per il gioco: FIFA 23 è acquistabile ad un prezzo ridotto rispetto a quello di listino e ciò è previsto per poco tempo.

EA Sports FIFA 23 può essere comprato a soli 17,49 euro nella sua edizione standard e a 35,99 euro qualora si fosse intenzionati nel procedere all'ottenimento della Ultimate Edition. Tuttavia, come detto in apertura, FIFA 23 è anche giocabile senza procedere con il pagamento del titolo. Ma attenzione, l'iniziativa è a tempo limitato: la prova gratuita è programmata per durare fino al 20 agosto; mancano due giorni al termine dell'offerta. Pronti al calcio spettacolo? In tal caso, anche qualora foste dei novizi intenzionati a cimentarsi nel prodotto targato EA per la prima volta, vi suggeriamo di recuperare la nostra guida su come vincere le partite in FIFA 23.