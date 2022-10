FIFA 23: guida completa alla modalità Carriera Allenatore

Come ogni anno, anche in FIFA 23 torna una delle modalità di gioco più apprezzate dagli amanti della serie: stiamo parlando della carriera allenatore, che vi permetterà di mettervi alla guida di un club per gestirlo in campo e fuori. Andiamo quindi a scoprire tutti i segreti e le novità di questa modalità.

Scegliete bene la vostra squadra

La prima cosa da fare all'avvio di una nuova carriera allenatore è scegliere la prima squadra. Molti giocatori si limitano a selezionare la propria squadra preferita, oppure uno dei top team europei per via degli enormi budget a disposizione. Entrambe queste soluzioni, tuttavia, potrebbero non essere le migliori, poiché potreste rischiare di ritrovarvi fin da subito in una squadra che richiede di raggiungere obiettivi di altissimo livello, pena il vostro esonero. Per evitare questo potenziale problema, vi consigliamo di cominciare con squadre di livello inferiore, le quali avranno sì un budget inferiore, ma vi permetteranno di imparare con calma le meccaniche di gioco e vi costringeranno a prendere dimestichezza con gli osservatori e la crescita dei giovani.

Un'altra opzione interessante è quella di creare un club completamente da zero: in questo caso l'intera squadra, dalla rosa agli obiettivi, verrà generata in modo procedurale, in base ad alcuni parametri che voi stessi sceglierete, dopodiché potrete personalizzare stadio, divise e colori sociali in ogni momento. Si tratta di un buon modo per rendere davvero vostra la squadra con cui affronterete la carriera, ma valgono gli stessi consigli del paragrafo precedente per quanto riguarda il rapporto tra budget, qualità della rosa e aspettative della dirigenza.

Imparate a gestire Lucidità, Forma Fisica e Morale

Nella modalità carriera allenatore di FIFA 23 esistono ben tre diversi modificatori che possono impattare sulle statistiche e le prestazioni dei vostri giocatori: Lucidità, Forma Fisica e Morale.

La Lucidità rappresenta la condizione dei vostri giocatori, e può essere migliorata nel tempo tramite l'allenamento e l'impiego in partita, mentre scende dopo un periodo di inattività: un giocatore con un alto valore di Lucidità guadagnerà punti extra alle proprie statistiche. La Forma Fisica invece determina la quantità di resistenza che avranno i giocatori durante le partite, e aumenta e diminuisce in maniera opposta rispetto alla Lucidità. Risulta quindi molto importante bilanciare gli allenamenti dei vostri giocatori per fare in modo che tutti gli elementi della vostra rosa siano sempre pronti a giocare con una buona Lucidità e Forma Fisica. Per gestire al meglio questo aspetto, potete modificare manualmente gli allenamenti, la loro frequenza durante la settimana e i giocatori coinvolti.

Il Morale di un giocatore invece può essere aumentato impiegandolo con costanza in partita e trattandolo bene nelle conferenze stampa e nelle conversazioni private con lui. Un altro valore di Morale contribuisce a migliorare le prestazioni di un giocatore, mentre un valore basso potrebbe comprometterle per un certo periodo di tempo.

Sfruttate il nuovo analista dei trasferimenti

Una delle novità della modalità carriera di FIFA 23 riguarda l'analisi dei trasferimenti: ogni volta che acquisterete o venderete un giocatore, il gioco vi darà un voto in base alla convenienza del trasferimento, e vi indicherà i dettagli che avreste potuto migliorare. Ad esempio, l'analista potrebbe segnalare che avreste potuto ottenere più soldi da una cessione, risparmiare su un acquisto, oppure addirittura che avreste dovuto avere pronta una riserva nello stesso ruolo di un giocatore appena venduto.

In generale, il consiglio è quello di prestare attenzione a queste indicazioni, poiché con il tempo vi aiuteranno a migliorare la vostra abilità negoziale e la vostra pianificazione a medio termine durante le sessioni di mercato.

Imparate ad usare gli Osservatori e investite sui giovani

Uno degli strumenti più potenti a vostra disposizione sono gli Osservatori per la squadra Primavera: potrete ingaggiarne un massimo di tre contemporaneamente, scegliendoli da una lista di nomi con caratteristiche e abilità variegate. Dopo averli assunti, investendo parte del vostro budget trasferimenti, potrete poi inviarli in giro per il mondo in cerca di giovani talenti, impostando a vostro piacimento la durata del viaggio, la destinazione e il tipo di calciatore che cercate. Con una cadenza regolare i vostri osservatori vi invieranno dei resoconti su alcuni calciatori, che potrete visionare e poi decidere se scartare, continuare ad osservare oppure ingaggiare.

Inviando osservatori con abilità dalle 4 stelle in su nei luoghi giusti, riuscirete a costruire in breve tempo una cantera di giovani talenti ad alto e altissimo potenziale, che potrete poi fare crescere per impiegarli nella vostra prima squadra o per cederli e fare plusvalenza. Ecco quali sono le migliori nazioni per trovare talenti con potenziale alto:

Brasile / Argentina

Italia / Spagna / Portogallo

Europa Centrale

Resto dell'Europa Meridionale

Resto dell'Europa

Ogni giovane ha un potenziale compreso tra due valori: per farvi un'idea, per quanto vaga, del valore massimo che potrà raggiungere quel giocatore vi basterà fare la media delle due cifre. Tenete comunque a mente, però, che il potenziale dei giocatori può variare nel tempo, aumentando o diminuendo in base alle prestazioni sul campo. Se volete invece una lista già pronta di giovani giocatori ad alto potenziale a cui attingere, ecco quali sono i migliori talenti della modalità carriera di FIFA 23. A proposito della modalità carriera, vi segnaliamo anche i migliori allenatori reali da usare in FIFA 23.