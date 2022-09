FIFA 23: guida completa a tutte le skill e mosse abilità da 1 a 5 stelle

La nuova iterazione del videogioco calcistico targato Electronic Arts è finalmente disponibile sul mercato, e in mezzo alle tante novità di quest'anno - di cui potete trovare un riassunto nella nostra recensione di FIFA 23 - gli sviluppatori hanno mantenuto pressoché invariata una delle meccaniche più apprezzate: quella delle Mosse Abilità.

In questa guida troverete tutte le skill che è possibile fare in FIFA 23, suddivise per il grado di difficoltà. Prima di proseguire, vi ricordiamo che ogni giocatore virtuale sarà in grado di eseguire le Mosse Abilità che richiedono un numero di stelle pari o inferiore a quello riportato nella scheda delle statistiche del giocatore stesso.

Mosse abilità da 1 Stella

Ponte – premi due volte R1 (Playstation) / premi due volte RB (Xbox)

Noce moscata direzionale – mantieni L1 e R1 + direziona R3 (Playstation) / mantieni LB e RB + direziona R (Xbox)

Giocoliere – premi L2 + R1 (Playstation) / premi LT + RB (Xbox)

Falso colpo a sinistra – mantieni L1 + Quadrato oppure premi Cerchio + X e muovi R3 a sinistra (Playstation) / mantieni LB + X oppure premi B+A e muovi R a sinistra (Xbox)

Falso colpo a destra – mantieni L1 + Quadrato oppure premi Cerchio + X e muovi R3 a destra (Playstation) / mantieni LB + X oppure premi B+A e muovi R a sinistra (Xbox)

Muovi in alto – mantieni L1 + R3 (Playstation) / mantieni LB + R (Xbox)

Mosse abilità da 2 Stelle

Finta in avanti e girati – muovi R3 verso il basso 2 volte (Playstation) / muovi RS verso il basso 2 volte (Xbox)

Finta col corpo a destra – muovi R3 verso destra (Playstation) / muovi R verso destra (Xbox)

Finta col corpo a sinistra – muovi R3 verso sinistra (Playstation) / muovi R verso sinistra (Xbox)

Superamento a destra – R3 in alto, poi muovilo a destra (Playstation) / R in alto, poi muovilo a destra (Xbox)

Superamento a sinistra – R3 in alto, poi muovilo a sinistra (Playstation) / R in alto, poi muovilo a sinistra (Xbox)

Superamento inverso a destra – R3 a destra, poi muovilo in alto (Playstation) / R a destra, poi muovi in alto (Xbox)

Superamento inverso a sinistra – R3 a sinistra, poi muovilo in alto (Playstation) / R a sinistra, poi muovilo in alto (Xbox)

Rotola palla a destra – mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni R verso destra (Xbox)

Rotola palla a sinistra – mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni R veerso sinistra (Xbox)

Trascina indietro – L2+R2 e muovi R3 verso il basso (Playstation) / LT+RT e muovi RS verso il basso (Xbox)

Mosse abilità da 3 Stelle

Colpo di tacco – muovi R3 verso l’alto, poi verso il basso (Playstation) / muovi R verso l’alto, poi verso il basso (Xbox)

Roulette a destra – R3 in basso, poi ruota R3 di 270° verso destra (Playstation) / R in basso, poi ruota R di 270° verso destra (Xbox)

Roulette a sinistra – R3 in basso, poi ruota R3 di 270° verso sinistra (Playstation) / R in basso, poi ruota R di 270° verso sinistra (Xbox)

Finta a destra e vai a sinistra – R3 a destra, poi ruota R3 a sinistra passando dal basso (Playstation) / R a destra, poi ruota R a sinistra passando dal basso (Xbox)

Finta a sinistra e vai a destra – R3 a sinistra, poi ruota R3 a destra passando dal basso (Playstation) / R a sinistra, poi ruota R a destra passando dal basso (Xbox)

Tacco in avanti, a destra (in corsa) - mantieni L2 + premi Quadrato, oppure premi Cerchio, poi premi X + mantieni R3 a destra (Playstation) / mantieni LT + premi X, oppure premi B, poi premi A + mantieni RS a destra (Xbox)

Tacco in avanti, a sinistra (in corsa) - mantieni L2 + premi Quadrato, oppure premi Cerchio, poi premi X + mantieni R3 a sinistra (Playstation) / mantieni LT + premi X, oppure premi B, poi premi A + mantieni RS a sinistra (Xbox)

Mosse abilità da 4 stelle

Salto della palla – mantieni L1 + premi R3 (Playstation) / mantieni LB + premi R (Xbox)

Tacco a tacco – muovi R3 verso l’alto, poi verso il basso (Playstation) / muovi RS verso l’alto, poi verso il basso (Xbox)

Arcobaleno semplice – muovi R3 verso il basso, poi verso l’alto 2 volte (Playstation) / muovi RS verso il basso, poi verso l’alto 2 volte (Xbox)

Gira a destra – muovi R3 di 45° verso destra 2 volte (Playstation) / muovi RS di 45° verso destra 2 volte (Xbox)

Gira a sinistra – muovi R3 di 45° verso sinistra 2 volte (Playstation) / muovi RS di 45° verso sinistra 2 volte (Xbox)

Fermati e girati a destra (in corsa) - muovi R3 verso l’alto + muovi R3 verso destra (Playstation) / muovi RS verso l’alto + muovi RS verso destra (Xbox)

Fermati e girati a sinistra (in corsa) - muovi R3 verso l’alto + muovi R3 verso sinistra (Playstation) / muovi RS verso l’alto + muovi RS verso sinistra (Xbox)

Rotola palla cambiato a destra – mantieni R3 verso sinistra + mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni R Sverso sinistra + mantieni RS verso destra (Xbox)

Rotola palla cambiato a sinistra – mantieni R3 verso destra + mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni RS verso destra + mantieni RS verso destra (Xbox)

Finto passaggio – mantieni R2 + premi Quadrato, oppure premi Cerchio + premi X (Playstation) / mantieni RT + premi X, oppure premi B + premi A (Xbox)

Finto passaggio con uscita a destra – mantieni R2 + premi Quadrato, oppure premi Cerchio + premi X + muovi R3 in alto a destra (Playstation) / mantieni RT + premi X, oppure premi B + premi A + muovi RS in alto a destra (Xbox)

Finto passaggio con uscita a sinistra – mantieni R2 + premi Quadrato, oppure premi Cerchio + premi X + muovi R3 in alto a sinistra (Playstation) / mantieni RT + premi X, oppure premi B + premi A + muovi RS in alto a sinistra (Xbox)

Rotoli veloci di palla – mantieni R3 verso il basso (Playstation) / mantieni RS verso il basso (Xbox)

Trascina sul tallone – premi L1 + muovi R3 verso il basso, poi verso sinistra o destra (Playstation) / premi LB + muovi RS verso il basso, poi verso sinistra o destra (Xbox)

Cambio corsia destra – mantieni L1 + mantieni R3 verso destra (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso destra (Xbox)

Cambio corsia sinistra – mantieni L1 + mantieni R3 verso sinistra (Playstation) / mantieni LB + mantieni R verso sinistra (Xbox)

Roulette a tre tocchi verso destra – mantieni L2 + muovi R3 verso il basso, poi verso destra (Playstation) / mantieni LT + muovi RS verso il basso, poi verso destra (Xbox)

Roulette a tre tocchi verso sinistra – mantieni L2 + muovi R3 verso il basso, poi verso sinistra (Playstation) / mantieni LT + muovi RS verso il basso, poi verso sinistra (Xbox)

Trascina indietro verso destra – muovi R3 verso il basso, poi verso destra (Playstation) / muovi RS verso il basso, poi verso destra (Xbox)

Trascina indietro verso sinistra– muovi R3 verso il basso, poi verso sinistra (Playstation) / muovi RS verso il basso, poi verso sinistra (Xbox)

Mosse abilità da 5 Stelle

Elastico – muovi R3 verso destra, poi muovilo verso sinistra dal basso (Playstation) / muovi R verso destra, poi muovilo verso sinistra dal basso (Xbox)

Elastico al contrario - muovi R3 verso sinistra, poi muovilo verso destra dal basso (Playstation) / muovi R verso sinistra, poi muovilo verso destra dal basso (Xbox)

Arcobaleno avanzato – muovi R3 verso il basso, poi mantieni R3 verso l’alto + muovi R3 verso l’alto (Playstation) / muovi RS verso il basso, poi mantieni RS verso l’alto + muovi RS verso l’alto.

Hocus Pocus – R3 in basso, muovi R3 verso sinistra, poi muovi R3 a destra dal basso (Playstation) / RS in basso, muovi RS verso sinistra, poi muovi RS a destra dal basso (Xbox)

Triplo Elastico - R3 in basso, muovi R3 verso destra, poi muovi R3 a sinistra dal basso (Playstation) / RS in basso, muovi RS verso destra, poi muovi RS a sinistra dal basso (Xbox)

Rotola palla e scorri a destra – mantieni R3 a sinistra, poi muovi R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni RS a sinistra, poi muovi R3 verso l’alto (Xbox)

Rotola palla e scorri a sinistra – mantieni R3 a destra, poi muovi R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni RS a destra, poi muovi R3 verso l’alto (Xbox)

Giravolta con colpo di tacco – mantieni R1 + muovi R3 verso l’alto, poi verso il basso (Playstation) / mantieni RB + muovi RS verso l’alto, poi verso il basso (Xbox)

Sombrero – muovi R3 verso l’alto, poi verso il basso 2 volte (Playstation) / muovi RS verso l’alto, poi verso il basso 2 volte (Xbox)

Giravolta verso destra – muovi R3 verso l’alto, poi verso destra (Playstation) / muovi RS verso l’alto, poi verso destra (Xbox)

Giravolta verso sinistra – muovi R3 verso l’alto, poi verso sinistra (Playstation) / muovi RS verso l’alto, poi verso sinistra (Xbox)

Rotola palla con finta a destra – mantieni R3 verso destra, poi muovi R3 verso destra (Playstation) / mantieni RS verso destra, poi muovi RS verso destra (Xbox)

Rotola palla con finta a sinistra– mantieni R3 verso sinistra, poi muovi R3 verso destra (Playstation) / mantieni RS verso destra, poi muovi RS verso sinistra (Xbox)

Rotola palla con finta a giravolta – mantieni L2 + muovi R3 verso l’alto, poi verso sinistra o destra (Playstation) / mantieni LT + muovi RS verso l’alto, poi verso sinistra o destra (Xbox)

Elastico tagliato a destra – muovi R3 verso il basso, poi verso destra (Playstation) / muovi RS verso il basso, poi verso destra (Xbox)

Elastico tagliato a sinistra – muovi R3 verso il basso, poi verso sinistra (Playstation) / muovi RS verso il basso, poi verso sinistra (Xbox)

Ruota velocemente a destra – mantieni R1 + muovi R3 verso l’alto, poi verso destra (Playstation) / mantieni RB + muovi RS verso l’alto, poi verso destra (Xbox)

Ruota velocemente a sinistra – mantieni R1 + muovi R3 verso l’alto, poi verso sinistra (Playstation) / mantieni RB + muovi RS verso l’alto, poi verso sinistra (Xbox)

Palleggio – mantieni L1 + mantieni R3 verso l’alto (Playstation) / mantieni LB + mantieni RS verso l’alto (Xbox)

Tornando verso destra – mantieni L1 + muovi R3 verso l’alto, poi verso destra (Playstation) / mantieni L1 + muovi RS verso l’alto, poi verso destra (Xbox)

Tornando verso sinistra – mantieni L1 + muovi R3 verso l’alto, poi verso sinistra (Playstation) / mantieni L1 + muovi RS verso l’alto, poi verso sinistra (Xbox)

Finta Rabona – mantieni L2 + premi Quadrato oppure premi Cerchio, poi premi X + muovi L3 verso il basso (Playstation) / mantieni LT + premi X oppure premi B, poi premi A + muovi LS verso il basso (Xbox)

Mosse da giocoliere (5 Stelle)

Lacci verso l’alto - L2 + mantieni R1 (Playstation) / LT + mantieni RB (Xbox)

Sombrero all’indietro - mantieni L3 verso il basso (Playstation) / mantieni LS verso il basso (Xbox)

Sombrero verso destra – mantieni L3 verso destra (Playstation) / mantieni LS verso destra (Xbox)

Sombrero verso sinistra – mantieni L3 verso sinistra (Playstation) / mantieni LS verso sinistra (Xbox)

Giro del mondo – muovi R3 in senso orario o antiorario (Playstation) / muovi RS in senso orario o antiorario (Xbox)

Elastico in aria – muovi R3 verso destra, poi verso sinistra (Playstation) / muovi RS verso destra, poi verso sinistra (Xbox)

Elastico in aria al contrario – muovi R3 verso sinistra, poi verso destra (Playstation) / muovi RS verso sinistra, poi verso destra (Xbox)

Volley – mantieni L3 verso l’alto (Playstation) / mantieni LS verso l’alto (Xbox)

Colpo di petto – muovi L3 verso l’alto, poi premi L3 3 volte (Playstation) / muovi LS verso l’alto, poi premi LS 3 volte (Xbox)

Palleggio e Giro del mondo – ruota R3 in senso orario, poi muovi R3 verso l’alto (Playstation) / muovi RS in senso orario, poi muovi RS verso l’alto (Xbox)

