FIFA 23 guida ai dribbling: tutti i trucchi per scartare gli avversari

Tra le competenze più importanti da padroneggiare in FIFA 23 troviamo i dribbling, indispensabili al fine di farsi strada attraverso le linee di difesa avversaria. A tal proposito, ecco l'elenco completo dei comandi da immettere rispettivamente su PlayStation, Xbox e Nintendo Switch per aprirsi uno spiraglio e andare a rete.

Movimento

La base di ogni dribbling è ovviamente il movimento con palla al piede. Per farlo è sufficiente spostare la levetta analogica sinistra nella direzione che preferite.

Protezione della palla

Questa manovra fa sì che l’atleta in possesso del pallone lo protegga col proprio corpo. Potete sfruttarla premendo il tasto L2, LT oppure ZL.

Mosse d’abilità

Come nelle precedenti iterazioni della serie, spostare la levetta analogica destra vi dà accesso a numerosi trick tanto spettacolari quanto utili a sorprendere i vostri avversari.

Scatto/Dribbling veloce

Cambiare passo è sicuramente il modo più immediato per lasciarsi alle spalle un difensore. Potete sfruttare la cosa premendo i tasti R2 + una direzione, RT + una direzione o ZR + una direzione.

Scatto lungo

Questa tecnica è particolarmente utile quando si ha il controllo di un velocista capace di mangiarsi metri di campo con una sola accelerazione. Potete sfruttarlo premendo L1, LB oppure L durante un normale scatto.

Dribbling a testa alta

È spesso il modo migliore per sfidare un difensore faccia a faccia e si esegue mantenendo premuti i tasti L2 + R2, LT + RT (mantenuti) o ZL + ZR (mantenuti) mentre si ha il controllo della palla.

Dribbling laterale

Si tratta di uno spostamento più controllato rispetto al normale dribbling e si ottiene premendo i tasti L1 + una direzione, LB + una direzione o L + una direzione.

Dribbling laterale unidirezionale

Per quanto limitata a una sola direzione, questa alternativa può essere utile per restare in attesa di spiragli o per fornire alla propria squadra il tempo necessario a seguire l’azione. Potete sfruttarla mantenendo premuti i tasti L1 + R1 + una direzione, LB + RB + una direzione o L + R + una direzione.

Lascia correre il pallone

Questa manovra è particolarmente utile durante la ricezione dei passaggi filtranti. Può essere sfruttata sia per trarre in inganno i difensori avversari, sia per evitare un’eventuale trappola del fuori gioco. Per effettuarla è necessario mantenere premuti i tasti R1 + una direzione opposta al pallone, RB + una direzione opposta al pallone o R + una direzione opposta al pallone.

Stop

A proposito di ricezione dei passaggi, stoppare la palla è spesso e volentieri un’ottima opzione su cui puntare. Per farlo vi basta premere il tasto R2, RT o ZR un attimo prima di ottenere il controllo della sfera.

Stop in direzione della porta

Questa manovra fa sì che lo stop avvenga in direzione della porta avversaria e si esegue premendo L1 + la levetta analogica sinistra, LB + la levetta analogica sinistra oppure L + la levetta analogica sinistra.

Primo tocco

Indirizzare la palla subito dopo averla ricevuta può essere fondamentale per prepararsi a uno scatto, a un passaggio o a una conclusione. Per farlo è sufficiente premere i tasti R2 + la levetta analogica destra in una direzione, RT + la levetta analogica destra in una direzione oppure ZR + la levetta analogica destra in una direzione.

Primo tocco simulato

Simulare un primo tocco può sortire lo stesso effetto di una finta ben piazzata. Per farlo è sufficiente prepararsi alla ricezione di un passaggio premendo i tasti R1 + la direzione verso il pallone, RB + la direzione verso il pallone o R + la direzione verso il pallone.

Tocco di preparazione

Si tratta di un tocco leggero utile a spostare il pallone e predisporre così la vostra prossima mossa. Potete effettuarlo premendo R1 + la levetta analogica destra (mantenuta) in una direzione, RB + la levetta analogica destra (mantenuta) in una direzione o R + la levetta analogica destra (mantenuta) in una direzione.

Passaggio Fake

Questa tecnica permette di simulare un passaggio e può essere utile in più occasioni: dal prendere un po’ di tempo per far salire l’intera squadra al liberarsi dei difensori in area di rigore. Potete sfruttarla premendo i tasti Quadrato + X + una direzione, X + A + una direzione oppure Y + B + una direzione.

Tiro Fake

Questa manovra fa in modo che possiate prendervi gioco degli avversari fingendo una conclusione. Potete effettuarla premendo i tasti Cerchio e poi X + una direzione, B e poi A + una direzione oppure A e poi B + una direzione.

Vi ricordiamo inoltre che valori come Dribbling, Fisico, Agilità, Equilibrio, Reattività, Controllo palla e Controllo piedi sono tratti chiave per determinare la capacità di un calciatore nel lasciarsi alle spalle i difensori. Nel caso voleste conoscere le manovre con cui dover fare i conti in fase di attacco, ecco i trucchi per difendere al meglio in FIFA 23. Sulle pagine di Everyeye.it potete anche trovare una guida dedicata ai tipi di passaggio effettuabili in FIFA 23, che può aiutarvi a mantenere il controllo del pallone.