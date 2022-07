FIFA 23: da HyperMotion 2 alle Coppe del Mondo, tutte le novità del gioco EA Sports

Come anticipato correttamente dai rumor, FIFA 23 è tornato ad essere protagonista di un'altra ondata di informazioni che riguardano i contenuti che troveremo sin dal lancio nel pacchetto e non solo.

Una delle più importanti novità annunciate da EA Sports è l'implementazione di HyperMotion2, versione aggiornata della tecnologia che permetterà di vivere un'esperienza di gioco più realistica rispetto al passato grazie al Machine Learning. Questo sistema ha permesso all'IA di analizzare un quantitativo spropositato di match per poi generare animazioni e comportamenti per i giocatori all'interno del titolo.

Anche i contenuti non sembrano deludere, vista la presenza di squadre di club femminili con l'inclusione della Barclays Women's Super League e della Division 1 Arkema, entrambi presenti al day one. I fan del pallone in attesa dei mondiali saranno poi felici di sapere che in FIFA 23 sarà possibile vivere sia la Coppa del Mondo maschile FIFA Qatar 2022 che la Coppa del Mondo femminile FIFA Australia e Nuova Zelanda 2023, entrambi in arrivo come contenuti post-lancio gratuiti. Electronic Arts ha anche confermato l'introduzione del cross-play, funzionalità grazie alla quale i giocatori potranno interagire tra loro senza limiti di piattaforma.

Ecco di seguito le dichiarazioni di Nick Wlodyka, SVP & GM presso EA SPORTS FC:

"Abbiamo spinto i confini del realismo in EA SPORTS FIFA 23 attraverso HyperMotion2, utilizzando una tecnologia all'avanguardia per catturare squadre professionistiche maschili e femminili in partite ad alta intensità che traduce milioni di punti dati in nuove animazioni in tempo reale"

"Il risultato è il movimento più naturale e realistico nei giochi di calcio e, se combinato con l'inclusione delle Coppe del Mondo maschili e femminili, del calcio di club femminile e delle funzionalità cross-play, coinvolgerà i giocatori e gli appassionati di calcio di tutto il mondo per gli anni a venire".

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 30 settembre 2022 sulle seguenti piattaforme:PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia, PlayStation 4 e Xbox One. L'acquisto della Ultimate Edition di FIFA 23 garantirà inoltre la possibilità di partecipare all'accesso anticipato, il cui inizio è fissato al 27 settembre 2022.