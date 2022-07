FIFA 23 tra Hypermotion 2, cross-play e realismo: il report di Tom Henderson

Electronic Arts ha alzato il sipario sulle star protagoniste delle cover di FIFA 23, che ospiteranno i volti del campione mondiale Kylian Mbappé e dell'attaccante australiana Sam Kerr.

In attesa della pubblicazione del primo trailer di FIFA 23, non mancano all'appello interessanti indiscrezioni sul titolo Electronic Arts. A discutere del videogioco calcistico è l'insider Tom Henderson, sempre più noto nel settore. Stando a quanto riportato dal ben informato utente, EA Sports si appresterebbe a presentare FIFA 23 come "il più grande FIFA di sempre", a dispetto del fatto che - come noto - sarà l'ultimo capitolo della serie sportiva.

Tom Henderson evidenzia in particolare l'importanza dei cambiamenti che saranno apportati al gameplay grazie all'utilizzo del nuovo Hypermotion 2. Tra gli elementi cardine spiccherebbero una fisica migliorata, dribbling realistici e un efficace coordinamento tra i giocatori nel corso delle diverse azioni. Una delle fonti dell'insider, ovviamente anonima, riferisce inoltre di come l'erba dei campi da gioco reagisca in maniera dinamica al passaggio del pallone.



Spazio inoltre all'implementazione del cross-play, con i giocatori PC di FIFA 23 che dovrebbero poter giocare in compagnia di utenti console attivi su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Infine, il titolo EA Sports dovrebbe proporre una apprezzabile integrazione tra calcio maschile e femminile, con i Mondiali FIFA disponibili nel medesimo anno per entrambe le divisioni.



Al momento, parliamo di semplici indiscrezioni, ma al reveal ufficiale di FIFA 23 manca ormai pochissimo!