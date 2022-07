FIFA 23 fa incetta di cover: due versioni per la Standard Edition del calcistico EA

Dopo aver alzato il sipario sull'identità dei campioni scelti per la cover globale della Ultimate Edition di FIFA 23, il team di Electronic Arts scandisce l'attesa per il reveal trailer del gioco con un ulteriore annuncio.

Dal publisher arriva infatti la presentazione della cover della Standard Edition dell'atteso titolo calcistico. Anche in questo caso, la scelta di EA è ricaduta su Kylian Mbappé e Sam Kerr, con il talentuoso duo sportivo che sarà il volto ufficiale di FIFA 23.



Il campione francese, in particolare, sarà immortalato sulla cover della Standard Edition di FIFA 23 in tutto il mondo, ad eccezione di Australia e Nuova Zelanda. Qui, l'attaccante francese vincitore dei Mondiali del 2018 e degli Europei del 2020 cederà infatti il posto a Sam Kerr, nota calciatrice australiana. La sportiva sarà inoltre l'unica protagonista della Standard Edition di FIFA 23 distribuita in tutto il mondo tramite i canali di Amazon. Direttamente in calce a questa news, potete trovare le due cover della Standard Edition di FIFA 23: cosa ve ne pare?



Ricordiamo che a questo antipasto farà presto seguito la portata principale, con la pubblicazione del reveal trailer di FIFA 23 che dispone già di una data ufficiale. Electronic Arts ha infatti confermato che i videogiocatori appassionati di calcio potranno sintonizzarsi per l'appuntamento nel corso della giornata di domani, mercoledì 20 luglio 2022, alle ore 18:00 in punto.