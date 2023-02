FIFA 23, in Italia arrivano eFemminile ed eCup 2023: presentazione 20 febbraio

La eSerie A TIM su FIFA 23 è iniziata a fine gennaio, ma non sarà l’ultima competizione a prendere il via nel 2023: per il calcistico EA ci sono anche altri programmi in arrivo in Italia. A fianco della eSerieD, infatti, ci saranno la LND eCup e la quarta stagione dell’eFemminile, la cui presentazione è fissata al 20 febbraio 2023.

La conferenza stampa si terrà presso la sede centrale della Lega Nazionale Dilettanti a Roma e svelerà tutti i piani per queste due competizioni esport in Italia, giunte rispettivamente alla terza e alla quarta edizione. Naturalmente, le iscrizioni restano completamente gratuite e formalizzabili sul sito esport.lnd.it/it/esport fino al 18 febbraio (LND eCup) e fino al 3 marzo 2023 (eFemminile).

Il torneo digitale dedicato alle Società di calcio femminile, vinto dal Cagliari nell’ultima edizione, permetterà a team dalla Serie A alla terza categoria di lottare in modalità 1 vs 1 con rose costituite anche da più calciatrici. A oggi si contano già le partecipazioni di Cagliari, Barletta, Hellas Verona, Romulea, Sambenedettese, Sant’Egidio, Trastevere e Brescia. Non sono ancora note, invece, tutte le squadre che prenderanno parte alla LND eCup.

La LND Esport eCup 11vs11 resta comunque il torneo di riferimento del Belpaese per FIFA 23, oltre alle eSerie A TIM, considerato che adotta una formula di svolgimento vicina all’inglese FA Cup. Questo significa, in poche parole, che le squadre fino alla Terza Categoria potranno competere su FIFA 23 per vincere il tanto desiderato trofeo. Già è certa la partecipazione di 50 squadre, tra cui Udinese, Empoli, Carrarese, Ladispoli e Priaruggia.

Per entrambe le competizioni sono previste dirette sul canale Twitch della LND eSport con le telecronache di Marco Brandino, Lorena Rusu ed Enrico Coviello.