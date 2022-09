FIFA 23, leak svela Overall di Messi, Mbappé e tanti altri giocatori

Electronic Arts sembra avere qualche problema nella gestione di FIFA 23 prima del lancio: dopo il glitch che ha reso il calcistico disponibile su Xbox un mese prima, un nuovo leak svela gli OVERALL di tutti i giocatori 90+ nella loro versione base.

A far trapelare tutte le valutazioni è stato il tiktoker FUJX_ANDRE, il quale ha dedicato ben tre minuti alla dimostrazione degli OVERALL fino al 70, includendo pertanto anche molti giocatori della Serie A e di altri campionati. Come ha ottenuto queste informazioni’ Molto semplicemente, sfruttando il download già disponibile per i giocatori come detto sopra.

Veniamo dunque agli OVERALL principali. Abbiamo Mbappé, Benzema, Messi, Lewandowski e De Bruyne a 91, seguiti da Van Dijk, Cristiano Ronaldo, Courtois, Neuer e Salah con 90 di valutazione. Numerosi giocatori si posizionano poi con 89 di voto, come Son, Neymar Jr., Kane, Kanté e Mané. Haaland, invece, si posiziona a 88 assieme a Modric, Kroos, Ter Stegen, Donnarumma tra tutti.

Riguardo i calciatori del campionato italiano, aspettatevi Maignan a 87; Szczesny, Lukaku, Dybala, Barella, Skriniar, Brozovic, Immobile, Milinkovic-Savic e Martinez a 86; o ancora, Hernandez e Pogba a 85.

Questi sono solo alcuni dei grandi nomi; pertanto, consigliamo la visione del video allegato alla notizia se siete interessati a scoprire maggiori dettagli sul futuro del FUT in FIFA 23 tramite la valutazione dei calciatori.

Ricordiamo, in conclusione, le valutazioni degli eroi FUT a tema Marvel.