FIFA 23 e Marvel? Un leak avrebbe svelato la collaborazione per Eroi FUT

EA Sports sta allietando la pausa estiva degli appassionati di sport svelando a cadenza regolare nuove informazioni su FIFA 23. Qualcosa, tuttavia, sembra essere sfuggita al suo controllo, dal momento che nelle scorse ore si è verificato una fuga di informazioni.

Secondo il leak, EA Sports starebbe collaborando con Marvel per offrire un tocco speciale alla modalità Ultimate Team di FIFA 23. La partenership, manco a dirlo, avrebbe a che fare con la campagna FUT Heroes - la casa delle idee, dopotutto, di eroi se ne intende. Secondo i promotori del leak, basterebbe digitale "FIFA 23 FUT Heroes" su Google Immagini per trovare il banner della collaborazione caricato direttamente sui server della stessa Electronic Arts. Noi ci abbiamo provato senza ottenere il risultato sperato - probabilmente EA ha già provveduto a farlo sparirre dai propri server - tuttavia l'immagine sta già circolando liberamente in rete, come potete vedere in calce a questa notizia.

Mentre attendiamo la conferma dai diretti interessati, ricordiamo che gli Eroi FUT sono oggetti speciali che celebrano i momenti indimenticabili della carriera di alcune leggende del calcio. Gli Eroi FUT 23 saranno disponibili nel gioco sin dal lancio di FIFA 23, fissato per il 30 settembre 2022 su PC, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S, con un'ulteriore versione speciale Eroe FUT FIFA World Cup in arrivo dall'11 novembre. Quelli già confermati sono Yaya Touré, Ji-Sung Park e Ricardo Carvalho. Avete già preordinato FIFA 23?