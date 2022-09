FIFA 23 miglior prezzo: offerte e sconti per risparmiare

Il 30 settembre FIFA 23 esce su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia, torna anche quest'anno l'appuntamento con il gioco di calcio Electronic Arts e per l'occasione vi proponiamo alcune offerte che vi permetteranno di risparmiare sull'acquisto di FIFA 23.

GameStop propone molte offerte per comprare FIFA 23 in sconto, ad esempio la versione per Nintendo Switch costa 9.98 euro portando indietro un gioco usato mentre le versioni PS4 e Xbox One sono in vendita a 35.49 euro portando indietro l'usato, infine FIFA 23 per PS5 e Xbox Series X può essere acquistato a 40.49 euro portando in negozio un gioco usato per una delle due piattaforme citate.

Mediaworld invece offre il 10% di sconto su FIFA 23 effettuando il preordine del gioco entro il 29 settembre. Nel momento in cui scriviamo anche Amazon propone il 10% di sconto sull'acquisto di FIFA 23 in versione PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X.

Queste son ad oggi le principali offerte di FIFA 23 per comprare il gioco a prezzo scontato, non è escluso che nelle prossime ore altri rivenditori possano applicare uno sconto sul prezzo di listino al lancio, in particolare per quanto riguarda la versione PlayStation 4, come già accaduto anche negli anni scorsi.