FIFA 23: i migliori 10 giocatori del campionato spagnolo LaLiga

Non manca molto all'uscita di FIFA 23, attesa per il 30 settembre 2022. E come ogni anno, seguendo le vicende dei reali campionati, il titolo EA aggiorna le valutazioni dei calciatori. Abbiamo visto la classifica dei migliori giocatori della serie A di FIFA 23, scopriamo ora chi sono i primi 10 de LaLiga, in Spagna.

Al contrario di quanto già sappiamo ufficialmente per il campionato italiano, Electronic Arts non ha ancora rivelato le valutazioni dei giocatori de LaLiga, e quindi determinati dettagli potrebbero cambiare da qui al lancio ufficiale. Tuttavia, alcune previsioni sono già arrivate in rete e possono essere utili per farsi un'idea più precisa di quello che vedremo nel prodotto finale:

Robert Lewandoswsi - 92 - Barcelona Karim Benzema - 91 - Real Madrid Thibaut Cortuois - 90 - Real Madrid Jan Oblak - 90 - Atletico Madrid Marc-Andre Ter Stegen - 89 - Barcelona Luka Modric - 88 - Real Madrid Toni Kroos - 88 - Real Madrid Frenkie de Jong - 87 -Barcelona Antonio Rudiger - 86 - Real Madrid Marcos Llorente - 86 - Atletico Madrid

Memorizzati gli atleti più importanti del campionato 2022/23 de LaLiga, è il momento di passare oltre e dare uno sguardo più ampio al tutto: quali sono i migliori giocatori di FIFA 23?