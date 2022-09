FIFA 23: i migliori 23 giocatori del campionato di Serie A

Electronic Arts continua un poco alla volta a rivelare i rating dei migliori calciatori per ciascuno dei più importanti campionati a livello internazionale. Dopo aver scoperto i migliori giocatori della Ligue 1 in FIFA 23, arriva finalmente il turno della Serie A.

Sul sito ufficiale EA vengono segnalati i 23 atleti più forti tra i team italiani, in una lista che comprende campioni come Immobile, Dybala, Lukaku e Pogba giusto per citarne subito alcuni. Vediamo però la lista completa dei migliori giocatori di Serie A, con rating e squadra:

Mike Maignan - 87 - Milan

Lautaro Martinez - 86 - Inter

Paulo Dybala - 86 - Roma

Ciro Immobile - 86 - Lazio

Romelu Lukaku - 86 - Inter

Sergej Milinkovic-Savic - 86 - Lazio

Nicolò Barella - 86 - Inter

Marcelo Brozovic - 86 - Inter

Milan Skriniar - 86 - Inter

Wojciech Szczesny - 86 - Juventus

Theo Hernandez - 85 - Milan

Paul Pogba - 85 - Juventus

Filip Kostic - 84 - Juventus

Dusan Vlahovic - 84 - Juventus

Sandro Tonali - 84 - Milan

Lorenzo Pellegrini - 84 - Roma

Federico Chiesa - 84 - Juventus

Angel Di Maria - 84 - Juventus

Hakan Calhanoglu - 84 - Inter

Fikayo Tomori - 84 - Milan

Alessandro Bastoni - 84 - Inter

Leonardo Bonucci - 84 - Juventus

Rafael Leao - 84 - Milan

Pronti invece a scoprire chi è il calciatore più forte di FIFA 23?