FIFA 23: i migliori allenatori per la modalità carriera

Il nuovo FIFA 23 permette ai giocatori di intraprendere una carriera sportiva mettendosi alla guida di una squadra a proprio piacimento. Per farlo è necessario creare un allenatore personalizzato o selezionarne uno reale fra quelli proposti dal gioco. Suddividendoli per campionato, questa guida vi aiuterà a scoprire quali sono i mister più bravi.

FIFA 23: migliori allenatori Serie A

Massimiliano Allegri (Juventus)

(Juventus) Stefano Pioli (Milan)

(Milan) Paolo Zanetti (Empoli)

(Empoli) Simone Inzaghi (Inter)

(Inter) Gabriele Cioffi (Hellas Verona)

(Hellas Verona) Luca Gotti (Spezia)

(Spezia) Marco Giampaolo (Sampdoria)

(Sampdoria) Massimiliano Alvini (Cremonese)

(Cremonese) Allesio Dionisi (Sassuolo)

(Sassuolo) Vicenzo Italiano (Fiorentina)

FIFA 23: migliori allenatori Premier League

Pep Guardiola (Manchester City)

(Manchester City) Jurgen Klopp (Liverpool)

(Liverpool) Antonio Conte (Spurs)

(Spurs) Frank Lampard (Everton)

(Everton) Graham Potter (Chelsea)

(Chelsea) Steven Gerrard (Aston Villa)

(Aston Villa) Patrick Vieira (Crystal Palace)

(Crystal Palace) Mikel Arteta (Arsenal)

(Arsenal) Erik Ten Hag (Manchester United)

(Manchester United) David Moyes (West Ham)

FIFA 23 migliori allenatori LaLiga

Carlo Ancelotti (Real Madrid)

(Real Madrid) Gennaro Gattuso (Valencia)

(Valencia) Ernesto Valverde (Athletic Bilbao)

(Athletic Bilbao) Diego Simione (Athletico Madrid)

(Athletico Madrid) Xavi (Barcelona)

(Barcelona) Unai Emery (Villareal)

(Villareal) Manuel Pellegrini (Real Betis)

(Real Betis) Sergio Gonzalez (Cadiz)

(Cadiz) Michel (Girona)

(Girona) Quique Flores (Getafe)

