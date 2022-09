FIFA 23: i migliori giocatori 5 Stelle, da Kylian Mbappé a Cristiano Ronaldo

FIFA 23 è sempre più vicino al suo esordio sul mercato, fissato per il 30 settembre 2022, ed Electronic Arts ne approfitta per rivelare sempre più dettagli sul suo prossimo gioco di calcio.

Dopo aver scoperto chi è il calciatore più forte di FIFA 23, andiamo ancora più a fondo con il reveal dei migliori atleti a cinque stelle del gioco, i più prestanti in campo e capaci di destreggiarsi tra gli avversari con rapidità ed efficacia grazie a dribbling e finte ben elaborate, rivelandosi così valori aggiunti alla propria squadra. Ecco l'elenco completo con relativi rating:

Kylian Mbappé - 91

Cristiano Ronaldo - 90

Neyman Jr. - 89

Vinicius Jr. - 86

Christopher Nkunku - 86

Kingsley Coman - 86

Thiago - 86

Riyad Mahrez - 86

Memphis Depay - 85

Paul Pogba - 85

Jadon Sancho - 84

Joao Felix - 84

Martin Odegaard - 84

Angel Di Maria - 84

Ousmane Dembele - 83

Hakim Ziyech - 83

Roberto Firmino - 83

Juan Quadrado - 83

Anthony - 82

Lucas Paqueta - 82

Wilfried Zaha - 82

Coutinho - 82

Zlathan Ibrahimovic - 82

Marcus Rashford - 82

Allan Saint-Maximin - 81

Jesus Corona - 81

David Neres - 79

Jesper Karlsson - 78

Igor Coronado - 77

Franck Ribery - 77

Jota - 76

Matheus Pereira - 76

Marcelino Moreno - 76

Luciano Acosta - 76

Xherdan Shaqiri - 76

Silas - 75

Amine Harit - 75

Daniel-Kofi Kyereh - 75

Alexandru Maxim - 75

Cesinha - 75

Rayan Cherki - 73

Talles Magno - 71

Hernani - 71

Modou Barrow - 70

Juan Diego Rojas - 68

Osame Sahraoui - 67

Alden MGeady - 67

Dylan Bahamboula - 63

Secondo alcune voci, la squadra di Ted Lasso potrebbe essere presente in FIFA 23, tuttavia per il momento EA non ha diffuso comunicazioni ufficiali in merito: assisteremo al cross-over con la serie televisiva?