FIFA 23: le migliori opzioni per la telecamera e i controlli in campo

FIFA 23 è finalmente disponibile su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e in versione Legacy Edition su Nintendo Switch (ecco la recensione di FIFA 23). Il titolo Electronic Arts permette di personalizzare la propria esperienza di gioco con diversi parametri: ecco alcuni suggerimenti per comandi e telecamera.

Per quanto riguarda il controller chiaramente molto dipende da che tipo di giocatore siete e, perciò, la scelta delle impostazioni non potrà che essere soggettiva. Tuttavia, alcuni suggerimenti universali possono essere dati comunque, come ad esempio l'attivazione del passaggio automatico, che lascia interamente nelle mani del giocatore l'efficacia e la precisione del passaggio.

Un'altra opzione interessante riguarda la previsione del controllo dei calciatori. Semplicemente, prima di premere L1/LB il gioco mostrerà su quale compagno di squadra cadrà il controllo dell'utente, in modo da pianificare al meglio la prossima mossa. Infine, è sempre meglio lasciare le impostazioni in modalità assistita o semi, a meno che non siate veterani del calcio virtuale targato EA.

Passando invece alla telecamera, anche qui le scelte dipendono molto dai gusti personali. Un consiglio generale, però, è di diminuire il più possibile lo zoom sul campo, così da avere la massima chiarezza possibile della partita. La visuale co-op, inoltre, aiuta molto nell'allargare lo spazio coperto dalla telecamera.

Sapevate che in FIFA 23 è possibile disattivare le critiche dei telecronisti? Se alcuni commenti vi infastidiscono, potete semplicemente disattivarli.