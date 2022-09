FIFA 23: i migliori pacchetti per trovare i giocatori più forti, ecco le percentuali

Anche in FIFA 23 fanno ritorno i pacchetti FUT attraverso i quali ricevere numerosi giocatori dal valore più o meno elevato. Trovare gli atleti più forti non è però sempre così semplice, e la casualità gioca sempre un fattore rilevante sui calciatori che gli utenti possono trovare all'interno delle bustine digitali.

Per massimizzare le vostre chance, di seguito ecco quindi le statistiche in percentuali sulle probabilità di trovare i Giocatori Oro più forti con valori pari o superiori ad 82, 84 ed 88, a seconda del pacchetto aperto, e quali di questi sono i migliori da aprire per ottenere le ricompense più allettanti:

Pacchetto Oro

Giocatore Oro con 75+: 100%

Giocatore Oro con 82+: 7.7%

Giocatore Oro con 83+: 3.5%

Pacchetto Oro Premium

Giocatore Oro con 75+: 100%

Giocatore Oro con 82+: 26%

Giocatore Oro con 84+: 7.3%

Pacchetto Oro Premium in Anteprima

Giocatore Oro con 75+: 100%

Giocatore Oro con 82+: 26%

Giocatore Oro con 84+: 7.2%

Pacchetto Giocatori Oro Premium

Giocatore Oro con 75+: 100%

Giocatore Oro con 82+: 51%

Giocatore Oro con 86+: 4.2%

Pacchetto Giocatori Rari

Giocatore Oro con 75+: 100%

Giocatore Oro con 82+: 95%

Giocatore Oro con 88+: 6.6%

Pacchetto Oro Rari

Giocatore Oro con 75+: 100%

Giocatore Oro con 82+: 59%

Giocatore Oro con 86+: 4.3%

Mega Pacchetto

Giocatore Oro con 75+: 100%

Giocatore Oro con 82+: 79%

Giocatore Oro con 87+: 6.6%

Mega Pacchetto Raro

Giocatore Oro con 75+: 100%

Giocatore Oro con 82+: 92%

Giocatore Oro con 88+: 4.2%

Per ulteriori consigli utili per iniziare, ecco come guadagnare velocemente soldi e crediti FUT in FIFA 23. Per maggiori approfondimento sul nuovo gioco calcistico di Electronic Arts, non perdetevi la nostra recensione di FIFA 23.