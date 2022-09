FIFA 23: i migliori talenti nascosti da avere in Carriera

Nella modalità carriera di FIFA 23 è importante saper gestire al meglio il proprio club, inclusi gli investimenti che la società può fare per acquistare giocatori. Sparsi per il mondo esistono giovani talenti con grande potenziale: ecco i migliori calciatori da avere assolutamente a poco prezzo.

FIFA 23 migliori nuovi talenti

Joshua Feeney, Aston Villa - 55/80

Felipe Valencia, Inter Miami - 50/75

Dylan Reid, St Mirren - 54/78

Diogo Monteiro, Servette FC - 54/78

Gavin Beavers, Real Salt Lake - 52/76

Attilio Morosoli, FC Lugano - 51/75

Andres Brinzea, Chindia Targoviste - 48/72

Luke Harris, Fulham - 61/84

Laurin Ulrich, VfB Stuttgart - 60/83

Cristian Riquelme, Everton de Vina del Mar - 60/83

Fabio Chiarodia, Werder Bremen - 60/83

Alfie Devine, Tottenham Hotspur - 60/83

Arnaud Dony, Union Saint-Gillose - 59/82

Ahsley Phillips, Blackburn Rovers - 59/82

Guillame Restes, Toulouse FC - 58/81

Ben Chrisene, Kilmarnock - 58/81

Darko Gyabi, Leeds Unite - 57/80

Serge Ngoma, New York Red Bulls - 56/79

Oliwier Slawinski, Zaglebie Lubin - 54/77

Eirik Blikstad, Stromgodset Toppfotball - 54/77

Questi giocatori hanno un grande potenziale, ovvero un fattore di crescita che permette loro di diventare in futuro dei veri campioni., provenienti da diversi campionati e con affianco il valore iniziale vicino a quello futuro:

