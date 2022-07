FIFA 23: la modalità Pro Clubs non avrà il crossplay, i fan sono furiosi

Sebbene sia stato confermato per tutte le modalità uno contro uno, FUT compreso, Elecronic Arts non ha implementato il crossplay tra tutte le piattaforme per Pro Clubs, una delle opzioni di gioco più gettonate del famoso titolo calcistico in arrivo sul mercato il prossimo 30 settembre.

Pro Clubs è una modalità che mette 11 giocatori contro altri 11 e, sebbene sul fronte tecnico l'implementazione del crossplay sarebbe stata molto impegnativa dato l'elevato numero di utenti, sulla carta ne avrebbe molto probabilmente beneficiato. E' ciò che pensano i fan di Pro Clubs, che hanno sollevato il proprio malcontento per la decisione di EA, con il portale The VFL che si è fatto portavoce di questo malumore rispondendo direttamente al colosso americano.

The VLF è una realtà interamente incentrata su Pro Clubs e già in passato aveva portato avanti iniziative via social per spingere gli autori a perfezionare l'offerta di quest'opzione, ad esempio con l'hashtag #FixProClubs. Adesso ci riprova con un ancora più diretto #SaveProClubs, a corredo di un lungo messaggio rivolto direttamente ad EA: "So che avete occhi ovunque, su ogni Youtuber, ogni content creator, magari anche su account Twitter come questo. Questa decisione mi conferma che o non vi importa nulla di Pro Clubs, oppure siete così fuori dalla realtà da non comprendere cosa vogliono i giocatori", si legge in un passaggio del lungo post di VLF, che chiede maggiori attenzioni verso l'apprezzata modalità nonostante riconosca che l'azienda rivolga le sue priorità a FUT in quanto "è il money-maker, non siamo stupidi, lo comprendiamo".

Il sito chiede che si intervenga tempestivamente per implementare il crossplay anche su Pro Clubs altrimenti "questa modalità collasserà su sé stessa. La gente stava riponendo le loro ultime speranze su FIFA 23 per ritrovare soddisfazioni perdute, e il crossplay avrebbe raggiunto questo scopo. Per un sacco di persone potevate semplicemente riproporre FIFA 22, incollarci il logo di FIFA 23 ed aggiungere il crossplay, e già così la community si sarebbe sentita appagata. Non sarebbe stato estasiante, ma avremmo ricordato quest'annata come quella che ci avrebbe finalmente permesso di interagire con molte più persone".

Il portale conclude affermando chiedendo ad EA di "darci una risposta, e ricordate, alcuni di noi non comprano ogni anni il vostro gioco per i pacchetti FUT Premium Gold". Resta ora da capire se EA intenderà agire in questo caso o proseguire invece con i suoi piani già delineati. Nel mentre è stato confermato che FIFA 23 su Nintendo Switch sarà la Legacy Edition ancora una volta, offrendo dunque solo rose aggiornate.

Per maggiori approfondimenti non perdetevi la nostra prova di FIFA 23, dove troverete le nostre prime impressioni sul prossimo gioco calcistico di EA.