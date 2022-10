FIFA 23, la modalità World Cup svelata per errore da EA: prime immagini in rete

Con i mondiali di calcio Qatar 2022 sempre più vicini al fischio d'inizio, fissato per il 30 novembre 2022 e con la competizione che proseguirà fino al successivo 18 dicembre, è lecito attenders una modalità ad-hoc per FIFA 23 volta la celebrare il nuovo campionato. E qualcosa effettivamente si sta muovendo, seppur per errore.

Electronic Arts avrebbe infatti accidentalmente rivelato in anticipo la modalità World Cup di FIFA 23, la cui pubblicazione dovrebbe avvenire entro fine 2022 proprio in concomitanza del nuovo campionato mondiale. Molti utenti PlayStation 5 sono quindi riusciti a catturare alcune immagini della futura opzione di gioco prima che EA rimuovesse il materiale pubblicato per errore, rivelando in questo modo i primi dettagli del contenuto aggiuntivo.

Come si può vedere nelle immagini diffusi sui social come Twitter, la World Cup sarà composta da quattro differenti sotto-modalità: FIFA World Cup Live, FIFA World Cup Kick-Off, Online Tournament e FIFA World Cup 2022. In aggiunta, stando alle segnalazioni dei fan, sembra che ci siano ben 48 team giocabili all'interno della modalità, un numero superiore ai 32 team qualificati per la competizione vera e propria sebbene non sia chiaro quali siano le nazionali aggiuntive messe a disposizione dagli sviluppatori.

Aspettando un reveal ufficiale e completo per la World Cup, ricordiamo intanto che FIFA 23 ha superato i 10 milioni di giocatori nella settimana di lancio, segnando così il miglior lancio di sempre per la serie. Per ulteriori approfondimenti potete leggere la nostra recensione di FIFA 23, dove analizziamo a fondo i gameplay ed i contenuti dell'ultimo episodio della serie.