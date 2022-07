FIFA 23: Mondiali, Barclays Super League e D1, il calcio femminile torna protagonista

Dopo aver alzato ufficialmente il sipario su FIFA 23 con il Reveal Trailer, Electronic Arts svela tutte le novità legate al calcio femminile, con tante sorprese per gli appassionati della serie calcistica che, dal prossimo anno, cambierà nome in EA Sports FC in funzione della conclusione della partnership con FIFA.

La prima e, forse, più importante novità riguarda la presenza della Coppa del Mondo FIFA maschile e femminile nello stesso gioco: i fan potranno così partecipare alla Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 e alla Coppa del Mondo FIFA femminile che si terrà in Australia e Nuova Zelanda nel 2023.

Il direttore commerciale della FA, Navin Singh, celebra questa nuova partnership con Electronic Arts manifestando tutto il suo entusiasmo per la presenza della Barclays Women's Super League nella già ricca rosa di competizioni su licenza accessibili dai giocatori di FIFA 23: "L'ulteriore visibilità che un marchio globale come EA Sports offrirà al nostro campionato, alle squadre e ai giocatori non può essere sottovalutata. Questo sostiene la nostra ambizione di accelerare la crescita del gioco femminile in Inghilterra e sottolinea il nostro impegno ad aprire la Barclays Women's Super League e a renderla ancora più accessibile a nuovi spettatori in tutto il mondo".

Per un ulteriore approfondimento sulle novità del prossimo simulatore calcistico di Electronic Arts, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale con la prima prova di FIFA 23.