FIFA 23 e Mondiali di Qatar: EA Sports potrebbe aver indovinato di nuovo il team vincente

A pochi giorni dal debutto di FIFA World Cup Qatar 2022, i creatori di FIFA 23 hanno deciso ancora una volta di provare ad azzeccare quale sarà la squadra che si aggiudicherà il campionato mondiale.

Seguendo quella che è ormai una tradizione che va avanti da anni, il colosso del settore videoludico ha deciso di provare anche con i Mondiali di Qatar 2022 ad anticipare i vincitori. Secondo l'azienda, ad aggiudicarsi il trofeo dell'evento sportivo sarà l'Argentina, squadra che non vince un mondiale dall'ormai lontanissimo 1986. Per chi non lo sapesse, l'eventuale vittoria della nazionale di Messi sarebbe la quarta previsione corretta di EA Sports, che negli ultimi anni ha azzeccato la vittoria di Spagna (2010), Germania (2014) e Francia (2018). Insomma, visti i precedenti ci sono buone probabilità che la software house abbia indovinato di nuovo e che sarà proprio l'Argentina a vincere i mondiali.

In attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che non manca molto all'uscita dell'aggiornamento gratis dei Mondiali di FIFA 23, il quale permetterà a tutti i possessori del gioco di accedere ad un'ampia gamma di contenuti dedicata all'evento che avrà inizio il prossimo 20 novembre 2022.

Sapevate che FIFA 23 è stato giocato per quasi 16 miliardi di minuti?