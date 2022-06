FIFA 23, Need for Speed e Skate 4 verranno svelati a luglio?

EA ha evitato la finestra di giugno per i nuovi annunci, limitandosi ad annunciare a fine maggio Star Wars Jedi Survivor, in uscita nel 2023. A luglio però le cose cambieranno, almeno stando alle parole del giornalista e insider Tom Henderson.

Henderson ha rivelato che Skate 4 verrà svelato a luglio ma non solo perché a quanto pare EA presenterà FIFA 23 e il nuovo Need for Speed nel corso del prossimo mese. Non è chiaro se si tratterà di tre reveal separati o se Electronic Arts abbia in programma un piccolo showcase, tuttavia Henderson fa sapere che le presentazioni di FIFA e Need for Speed avverranno durante la seconda metà del mese mentre Skate 4 verrà rivelato durante la prima metà di luglio.

Dopo il primo annuncio, Skate 4 è completamente scomparso dai radar ma a quanto sembra presto lo rivedremo in azione, EA è pronta a svelare anche i nuovi progetti legati a FIFA e Need for Speed, per quanto riguarda il gioco di calcio FIFA 23 sarà l'ultimo titolo della serie e dal 2023 si passerà a EA Sports FC, dicendo così addio allo storico FIFA.

Need for Speed dovrebbe essere invece "leggermente diverso" rispetto ai precedenti giochi della serie, secondo quanto suggerito da Jeff Grubb. Electronic Arts sta provando da anni a rilanciare il franchise ma senza particolare successo. Sarà finalmente la volta buona per il ritorno di Need for Speed?