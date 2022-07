FIFA 23 su Nintendo Switch, è ufficiale: torna la Legacy Edition

Dopo aver pubblicato il Gameplay Reveal di FIFA 23, Electronic Arts fornisce delle importanti precisazioni sulle differenze contenutistiche tra la versione Nintendo Switch del simulatore calcistico e le edizioni che approderanno su PC e console PlayStation e Xbox a fine settembre.

Da un'anticipazione dei rappresentanti di EA e dai curatori dei canali social della casa di Kyoto apprendiamo infatti che il prossimo capitolo del kolossal sportivo sarà proposto su Switch nella sola Legacy Edition, una versione sprovvista delle principali novità di gameplay di FIFA 23 delineate dall'azienda americana.

Similarmente a quanto proposto dalle passate iterazioni nintendiane di FIFA, la Legacy Edition di FIFA 23 proporrà un aggiornamento con tutte le modifiche più recenti delle rose squadre della prossima stagione, come pure un update delle divise e dei club di alcuni dei migliori campionati del mondo. La Legacy Edition di FIFA 23 darà inoltre accesso alle squadre di club femminili e ad alcuni degli stadi più famosi del mondo, ciascuno con una propria presentazione televisiva aggiornata.

Quanto alla richiesta di innovazioni del gameplay avanzata dall'utenza Switch sin dalla prima Legacy Edition, sul sito ufficiale di Nintendo si precisa purtroppo che "FIFA 23 Legacy Edition presenterà le stesse funzionalità e modalità di gioco di FIFA 22 Legacy Edition (a sua volta identica nel gameplay alla Legacy Edition di FIFA 21, ndr), senza alcun nuovo sviluppo o dei miglioramenti significativi".

Sul fronte delle modalità, viene infine confermata la presenza delle sfide Calcio d'Inizio, della Carriera e di tutte le competizioni disponibili nella versione "maggiore" di FIFA 23, come la UEFA Champions League, i Mondiali FIFA maschile e femminile e i campionati nazionali.

Il lancio della Legacy Edition di FIFA 23 è previsto per il 30 settembre, esattamente come le versioni PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.