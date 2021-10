FIFA 23 non si chiamerà così? Cosa sta succedendo tra EA Sports e la Federazione

Tutto è cominciato la scorsa settimana, quando nell'ambito di un comunicato stampa redatto per celebrare il successo di FIFA 22, EA Sports ha avanzato l'idea di un cambio di nome per la serie calcistica più celebre del pianeta.

"Stiamo valutando l'idea di rinominare i nostri giochi di calcio. Stiamo quindi riconsiderando i nostri diritti per il nome con FIFA, che sono separati da tutti gli altri". L'intera comunità di videogiocatori non ha potuto fare a meno di interessarsi alla faccenda: quella di FIFA è una realtà che va avanti da più di vent'anni, e sarebbe molto strano avere a che fare con un nome diverso.

Qualche giorno dopo, abbiamo scoperto che EA Sports ha registrato il marchio EA Sports FC e ha rinsaldato la partenership con FIFPRO ma non con FIFA (FIFPRO detiene i diritti sui nomi di reali di migliaia di calciatori in tutto il mondo), altri due eventi a favore del cambio di nome. Secondo alcuni retroscena, FIFA avrebbe chiesto la bellezza di un miliardo di dollari ad EA Sports per il rinnovo quadriennale dei diritti, una somma probabilmente giudicata troppo elevata dalla compagnia videoludica, che ha quindi cominciato ad esplorare altre strade. Le due parti starebbero discutendo da almeno due anni, e oggi sarebbero più lontane che mai.

Cosa succederà l'anno prossimo? Quello che oggi immaginiamo come FIFA 23 si chiamerà in un altro modo? Ne abbiamo discusso nel video allegato in apertura di notizia, buona visione!