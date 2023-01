FIFA 23, non solo eSerie A TIM: inizia anche la eLigue 1 2023

FIFA 23 continua ad arricchirsi di competizioni per il 2023: dopo l’avvio della eSerie A TIM avvenuto pochi giorni addietro, in Francia comincia la settima edizione della eLigue1 Uber Eats, massimo campionato transalpino per FIFA 23. Le migliori squadre francesi hanno già cominciato a sfidarsi!

La eLigue1 Uber Eats 2023 sarà suddivisa in due fasi, ovvero Regular Season e Playoff. La prima vedrà tutti i club scontrarsi almeno una volta con serie alla meglio di tre, con due match testa a testa e un eventuale spareggio 2 contro 2. Ogni scontro vinto consegnerà un punto alla vincitrice e, al termine della stagione, le sei compagini posizionate più in alto passeranno alla fase a eliminazione diretta, la quale si svolgerà con serie alla meglio di sette. I primi due club nella classifica regolare partiranno dalle semifinali, mentre le restanti quattro dovranno vivere l’intero percorso dai quarti di finale.

Le squadre partecipanti sono le seguenti: AJ Auxerre, AS Monaco, Clermont Foot 63, Troyes, Bordeaux, FC Lorient, FC Nantes, LOSC, Montpellier, Olympique de Marseille, Olympique Lyonnais, Paris Saint Germain e Strasbourg. La prima giornata ha già visto OL battere Strasbourg 3-0 e i seguenti risultati:

Clermont 2 -1 Bordeaux

LOSC 2 – 1 FC Nantes

Troyes 1 – 2 AS Monaco

FC Lorient 2 – 1 Montpellier

AJ Auxerre 0 – 3 OM

Il 31 maggio si terranno le Grand Finals con un premio di 60.000 euro suddiviso tra le prime quattro squadre. Inoltre, ci saranno due slot di qualificazione per i Playoff delle Global Series di FIFA 23 e due posti di qualificazione per i Play-in delle Global Series.

Nel frattempo, in Italia AC Monza ha già vinto la EA Sports eSupercup.