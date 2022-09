FIFA 23 non funziona? Come controllare se i server sono offline

FIFA 23 è disponibile in accesso anticipato su PC e console, in queste ore sono centinaia di migliaia i giocatori che stanno provando il nuovo FIFA e questo potrebbe riflettersi sul corretto funzionamento dei server e dell'infrastruttura online. FIFA 23 non funziona? Ecco come verificarlo!

Come capire se i server di FIFA sono offline o se ci sono operazioni di manutenzione in corso? E' molto semplice, vi basterà andare sul sito Help EA dove la compagnia offre supporto tecnico segnalando di volta in volta eventuali down di FIFA 23, gli stessi annunci potrebbero apparire anche sul profilo Twitter ufficiale di FIFA, sopratutto in caso di problemi tecnici importanti.

Ma a funzionare potrebbero non essere i server della vostra piattaforma e in questo caso giocare a FIFA 23 sarebbe impossibile. Dalla pagina Stato Servizi PSN potete controllare lo stato dei server del PlayStation Network mentre la pagina Stato Xbox LIVE vi permetterà di capire se i server di Microsoft sono operativi oppure no, mentre dal sito di Nintendo potete controllare lo stato dell'infrastruttura online su Nintendo Switch. E se fosse EA Play a non funzionare? Vi rimandiamo alla pagina di riferimento Server Update EA Play con tutti gli aggiornamenti.

Se volete saperne di più sul nuovo gioco di calcio EA Sports vi rimandiamo alla recensione di FIFA 23 disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Google Stadia.