FIFA 23: tutte le novità di gameplay esclusive per PS5, Xbox Series X|S, PC e Stadia

Dopo aver svelato le novità contenutistiche, che includono i Mondiali di Calcio di Qatar 22 e la Juventus, quest'oggi EA Sports si è concentrata sull'essenza più pura di FIFA 23: il gameplay.

Vi abbiamo già parlato altrove di tutte le novità di gameplay di FIFA 23, in questa sede vogliamo invece concentrarci su tutti quegli aspetti che potranno apprezzare in esclusiva solamente i possessori delle versioni del gioco per i dispositivi dell'attuale generazione, ossia PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC e Google Stadia.

Il fiore all'occhiello delle edizioni più avanzate di FIFA 23 è indubbiamente rappresentato dall'HyperMotion 2 Technology, evoluzione della tecnologia già presente nelle precedenti iterazioni della simulazione. Grazie ad essa, sarà possibile apprezzare animazioni di qualità elevata, nonché ancor più realistiche rispetto al passato, e movimenti di squadra reattivi e fluidi. Per metterla a punto, EA Sports si è avvalsa di un sistema di cattura 11 vs 11 avanzato e di un algoritmo machine learning proprietario che prende spunto da oltre 9,2 milioni di fotogrammi di riprese durante le partite. L'HyperMotion2 Technology porta con sé anche un nuovo sistema di dribbling ultra-reattivo, nuove meccaniche di accelerazione che ampliano i modi in cui i giocatori raggiungono la loro velocità massima (brucianti partenze da fermo o cambi di passo più lunghi e controllati), un tocco di palla migliorato (animazioni più lunghe e fluide generano un movimento continuo), movimenti dei portieri sui duelli aerei più realistici e una rivisitazione del comportamento dei difensori atti a contrastare gli attaccanti. Tutte le conquiste dell'HyperMotion Techlogy elencate fino ad ora interesseranno anche il calcio femminile, dal momento che le rilevazioni sono state eseguite anche durante le partite tra le atlete professioniste.

In ultimo, ma non per importanza, specifichiamo che le versioni PS5, Xbox Series X|S, PC e Stadia offriranno anche una fisica degli impatti avanzata, la quale influenzerà in maniera più naturale l'esito delle intercettazioni dei difensori. A tal proposito, EA Sports ha spiegato che "le deviazioni e gli intercetti con le braccia, le gambe, le mani e persino le dita dei difensori e dei portieri ora porteranno a risultati più realistici, in base all'impatto con la palla quando attutiscono la potenza del tiro, influenzando la direzione del pallone con deviazioni più realistiche a livello visivo a seconda della velocità e della forza di ogni singola conclusione".

Nulla di quanto riportato fino ad ora sarà presente su PS4 e Xbox One, e ovviamente neppure su Nintendo Switch, la quale riceverà ancora una volta un'edizione di tipo Legacy,