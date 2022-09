FIFA 23 in offerta: preordine scontato del 10% su Amazon

La versione per PlayStation 4 di FIFA 23 è in offerta su Amazon, il preordine è scontato del 10%, un piccolo taglio di prezzo prima del lancio che vi permetterà di risparmiare qualche euro sull'acquisto del nuovo gioco di calcio EA Sports.

Nello specifico, FIFA 23 costa 62.99 euro su Amazon invece di 69.99 euro, con uno sconto pari al 10% sul prezzo di listino. Di seguito i link per il preordine di tutte le versioni, ricordandovi che solo l'edizione Standard per PlayStation 4 gode dello sconto mentre le altre vengono vendute a prezzo pieno. FIFA 23 è atteso per il 30 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

FIFA 23 su Amazon

FIFA 23 Standard Edition per PlayStation 4 non supporta l'aggiornamento gratis alla versione per PlayStation 5, come specificato da Electronic Arts l'upgrade gratis è riservato ai possessori della Ultimate Edition:

"Il Dual Entitlement è disponibile solo con FIFA 23 Ultimate Edition. La Standard Edition non include il Dual Entitlement. Quindi, se acquisti FIFA 23 Standard Edition per PS4 e decidi di passare alla PS5, dovrai acquistare la versione per PS5 per continuare a giocare."