FIFA 23 è la nuova offerta della settimana su PlayStation Store

A meno di un mese dal debutto sul mercato, FIFA 23 Ultimate Edition è già in offerta su PlayStation Store. Il negozio digitale di Sony propone la versione Ultimate del gioco di calcio EA Sports a prezzo ridotto con uno sconto pari al 25% sul prezzo di listino.

FIFA 23 Ultimate Edition per PS4 e PS5 costa 74.99 euro invece di 99.99 euro, questa edizione include entrambe le versioni del gioco (current-gen e old-gen) oltre a 4.600 Punti FIFA e i contenuti della FIFA World Cup. Un bel risparmio se pensiamo che la Standard Edition in formato digitale costa 69.99 euro per PlayStation 4 e 79.99 euro per PlayStation 5.

Su PlayStation Store sono disponibili anche gli sconti di novembre oltre ad una selezione di giochi a meno di 15 euro, in questa fascia di prezzo troviamo giochi come Life is Strange 2 Stagione Completa, Devil May Cry HD Collection, Devil May Cry 4 Special Edition Bundle, Borderlands The Handsome Collection, Orcs Must Die! 3, Far Cry Primal APEX Edition, Power Rangers Battle for the Grid, Last Day of June e Hellpoint.

Gli sconti su PlayStation Store sono validi fino a inizio novembre con la sola eccezione dei giochi a meno di 15 euro, in promozione fino al 10 novembre 2022.