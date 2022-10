FIFA 23 Ones to Watch: tutti i giocatori Da tenere d'occhio disponibili e in arrivo

FIFA 23 è finalmente disponibile per tutti e, dopo le anteprime dei giorni scorsi, EA Sports ha finalmente messo a disposizione il primo team di Ones to Watch, ossia quei giocatori protagonisti di trasferimenti multimilionari che avranno i riflettori puntati addosso per tutta la stagione.

Prima di andare alla scoperta di tutte le carte disponibili e in arrivo, facciamo prima un piccolo ripasso. Le carte Ones to Watch di FIFA 23 Ultimate Team sono ispirate dai più grandi colpi di mercato e rappresentano oggetti dinamici in grado di aggiornarsi nel corso della stagione in base al rendimento dei rispettivi giocatori nei nuovi club. In altre parole, i calciatori da tenere d'occhio si aggiorneranno quando riceveranno una versione speciale basata sulle prestazioni, come gli oggetti Squadra della settimana e Uomo partita. Potranno inoltre ricevere un aggiornamento "Vittorie da tenere d'occhio", ossia un bonus una tantum alle loro statistiche, se la loro squadra vince tre delle prossime otto partite di campionato. Un'altra opportunità di aggiornamento arriverà durante i Mondiali in Qatar, in caso di vittoria con la casacca della propria nazionale.

Ones to Watch già disponibili nei pacchetti

Lewandowski (Barcellona) - 91

Mané (Bayern Monaco) - 89

Haaland (Manchester City) - 88

Rudiger (Real Madrid) - 87

Dybala (Roma) - 86

Gabriel Jesus (Arsenal) - 83

Tchoumani (Real Madrid) - 82

Nunez (Liverpool) 82

Antony (Manchester United) - 82

Schlotterbeck (Borussia Dortmund) - 82

Tolisso (Lione) - 82

Adams (Leeds) - 76

Ones to Watch in SCR e Obiettivi

Di Maria (Juventus) - Sfida Creazione Rosa già disponibile dal 26 settembre in Accesso Anticipato

Kessié (Barcellona) - Sfida Creazione Rosa

Sterling (Chelsea) - Sfida Creazione Rosa dal 6 ottobre

Richarlison (Tottenham) - Obiettivo

Dest (Milan) - Obiettivo

Ones to Watch Mini-Release del 2 ottobre

De Ligt (Bayern Monaco)

Bergwijn (Ajax)

Renato Sanches (Paris Saint-Germain)

Se non avete ancora acquistato il gioco, vi consigliamo di informarvi leggendo la nostra recensione di FIFA 23