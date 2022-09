FIFA 23 Ones to Watch: leak per i giocatori Da Tenere d'Occhio, c'è pure Dybala

Anche FIFA 23 Ultimate Team includerà i giocatori da tenere d'occhio (anche noti in lingua originale come Ones to Watch), delle carte davvero speciali e per questo piuttosto ambite.

Le carte Ones to Watch di FIFA 23 Ultimate Team celebrano i più grandi colpi di mercato sotto forma di oggetti dinamici in grado di aggiornarsi nel corso della stagione in base al rendimento dei rispettivi giocatori nei nuovi club. In altre parole, i calciatori da tenere d'occhio si aggiorneranno quando riceveranno una versione speciale basata sulle prestazioni, come gli oggetti Squadra della settimana e Uomo partita. Potranno inoltre ricevere un aggiornamento "Vittorie da tenere d'occhio", ossia un bonus una tantum alle loro statistiche se la loro squadra vince tre delle prossime otto partite di campionato, a partire da venerdì 30 settembre, giorno del lancio ufficiale di FIFA 23.

Tra gli Ones to Watch già confermati figurano Darwin Nunez del Liverpool, Erling Haaland del Manchester City, Richarlison del Tottenham e Raheem Sterling del Chelsea. Altri verranno svelati il 29 settembre, tuttavia grazie ad un leaker abbiamo già alcuni dei nuovi nomi. Come potete vedere in calce a questa notizia, ci saranno anche Paulo Dybala della Roma, Aurélien Djani Tchouaméni e Antonio Rüdiger del Real Madrid, Gabriel Jesus dell'Arsenal, Antony del Manchester United, Sadio Mané del Bayern Monaco, Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, Robert Lewandowski del Barcellona e Ángel Di Maria della Juventus (come Sfida Creazione Rosa).

Cosa ve ne pare della selezione di EA Sports? Lo sapete che è anche uscita la Squadra della Settimana 2 di FIFA 23 Ultimate Team?