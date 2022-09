FIFA 23: ottenere il Trofeo di Platino non sarà molto difficile

Il debutto di FIFA 23 è ormai dietro l'angolo, e i completisti fra voi si staranno chiedendo quali tipi di imprese richiederà quest'anno il calcistico di Electronic Arts per riuscire a mettere le mani sul Trofeo di Platino.

Stando alla lista dei Trofei di FIFA 23, raggiungere l'obiettivo finale del gioco non si rivelerà un compito così tanto complesso se già avete familiarità con le vecchie edizioni della serie sportiva. I task da portare a termine, infatti, sono in gran parte gli stessi a cui siamo già stati abituati nelle ultime iterazione di FIFA.

La simulazione calcistica di prossima uscita non si discosterà dal passato da questo punto di vista, e richiederà ai giocatori di completare una serie di momenti FUT, le nuove sfide di Ultimate Team, e vestire i panni di un manager alle redini della sua squadra originale per un'intera stagione (cosa che potrete fare anche impersonando Ted Lasso). Dovrete anche sperimentare i nuovi Personality Traits nella modalità Player Carrier e ottenere buone valutazioni in una trattativa di trasferimento. Ma al di là delle nuove prove di abilità in Pro Club, si tratta in gran parte di una riproposizione degli stessi obiettivi di sempre: costruire intesa in Ultimate Team, far salire di livello il proprio avatar Volta fino a 90 di Overall e completare le restanti modalità.

In attesa del debutto fissato al 30 settembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e Nintendo Switch (in versione Legacy Edition), vi rimandiamo alla nostra Anteprima di FIFA 23 Ultimate Team.