FIFA 23, il primo pacchetto gratis con Prime è disponibile: c'è Mbappé!

Era solo una questione di tempo prima che arrivasse: da oggi 17 ottobre tutti gli abbonati a Prime Gaming (un vantaggio anche compreso in Amazon Prime) possono riscattare il primo pacchetto gratis

Riscattabile su PlayStation, Xbox e PC, il Pacchetto Prime Gaming #1 rappresenta il primo di dodici regali che EA Sports e Twitch faranno a cadenza mensile a tutti gli abbonati Prime da qui alla fine della stagione. Al suo interno è possibile trovare tanti contenuti utili per FUT, a cominciare da Kylian Mbappé in prestito per cinque partite.

FIFA 23 Ultimate Team | Pacchetto Prime Gaming #1

7 Giocatori rari Oro

2 Scelta giocatore minimo OVR 81+

12 Consumabili rari

1 Mbappé in prestito per 5 partite

Per riscattarlo è sufficiente recarsi a questo indirizzo e cliccare sul pulsante "Riscatta ora". Se non lo avete ancora fatto, il sistema vi accompagnerà passo dopo passo al collegamento tra il vostro account Twitch iscritto a Prime Gaming e l'account EA Sports che utilizzate per giocare a FIFA 23. Una volta ottenuti, i contenuti del pacchetto consegnati al gioco rimarranno vostri per sempre, anche dopo la scadenza dell'abbonamento a Prime.