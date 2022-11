FIFA 23, Path to Glory e FUT Heroes: le nuove carte speciali per i Mondiali del Qatar

Subito dopo aver lanciato l'aggiornamento gratis World Cup Qatar 2022, EA Sports ha ben pensato di rimpolpare la selezione di carte a tema all'interno dei pacchetti. Nella serata di venerdì 11 novembre ha così messo a disposizione sia il Team 1 di Path to Glory, sia la prima selezione di Eroi FUT Marvel. Scopriamole assieme.

FIFA World Cup Qatar 2022 | Path to Glory Team 1

I giocatori Path to Glory hanno il potenziale per migliorare le proprie statistiche nel corso dei mondiali. Più realizzeranno le loro ambizioni sul campo della FIFA World Cup, più diventeranno forti nella rosa. Sono previsti: un upgrade per la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta; un upgrade per una vittoria agli ottavi; un upgrade al piede debole con una vittoria ai quarti; un upgrade alla mossa abilità vincendo la semifinale; la vittoria della finale garantisce un altro upgrade e tre nuovi tratti. Ecco a voi le carte Path to Glory:

Bernardo Silva (Portogallo) - 90

Frankie De Jong (Olanda) - 88

Romelu Lukaku (Belgio) - 88

Antoine Griezmann (Francia) - 87

Dani Carvajal (Spagna) - 87

Jack Grealish (Inghilterra) - 87

Serge Gnabry (Germania) - 87

Milik (Polonia) - 87

Ronald Araujo (Uruguay) - 86

Thomas Delaney (Danimarca) - 86

Oviedo (Costa Rica) - 85

FIFA World Cup | FUT Heros X Marvel Team 1

A questi si aggiunge l'olandese Berghuis (87), ottenibile tramite una Sfida Creazione Rosa.

Dotate di illustrazioni speciali realizzate dalla Marvel, le carte FUT Heroes World Cup sono state create per celebrare i campioni entrati nella storia per il loro contributo determinante nelle passate edizioni dei mondiali di calcio. Si tratta di contenuti permanenti, che sostituiranno le loro versione base all'interno dei pacchetti. Ecco a voi il Team 1 (il secondo verrà lanciato venerdì 18 novembre):

Diego Forlán (Uruguay) - 91

Rudi Völler (Germania) - 91

Lucio (Brasile) - 90

Jean-Pierre Papin (Francia) - 90

Yaya Touré (Costa d'Avorio) - 89

Javier Mascherano (Argentina) - 89

Ricardo Carvalho (Portogallo) - 89

Harry Kewell (Australia) - 88

Dirk Kuyt (Olanda) - 88

Saeed Al-Owairan (Arabia Saudita) - 88

Freddie Ljungberg (Svezia) - 88

Jorge Campos (Messico) - 88

Park Ji Sung (Corea del Sud) - 87

Peter Crouch (Inghilterra) - 86

Vi ricordiamo che EA Sports ha anche attivato la procedura per ottenere gratis una carta FIFA World CUp History Makers