FIFA 23: quanto pesa su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC?

Come ormai ben saprete, FIFA 23 seguirà le orme dei suoi predecessori e permetterà quindi ad una selezione di giocatori di prendere parte all'accesso anticipato oppure ad una versione di prova a tempo limitato. A tal proposito, è ora nota la dimensione dei file di gioco, così che gli utenti possano iniziare a liberare spazio in memoria.

L'ormai noto utente Twitter PlayStation Game Size ha infatti pubblicato un post per informare tutti i suoi follower circa lo spazio occupato dal calcistico targato EA Sports. Stando a quanto dichiarato dal profilo in questione, le dimensioni del gioco saranno comprese tra i 40 e i 47 GB. A decretare quella differenza di 7 GB non è solo la piattaforma, ma anche altri fattori come la lingua (e i file del doppiaggio). Se volete quindi stare certi di poter installare il gioco, liberate almeno 50GB di spazio sui vostri SSD/HDD e il download filerà liscio come l'olio.

Vi ricordiamo che potranno iniziare a giocare dal prossimo 27 settembre 2022 tutti coloro i quali hanno preordinato la Ultimate Edition, invece la demo della durata di 10 ore sarà disponibile per gli iscritti a Xbox Game Pass Ultimate ed EA Play. In attesa di poter mettere le mani sul gioco o sulla versione di prova, vi suggeriamo di iniziare a scaricare la companion app gratuita di FIFA 23, utile per riscattare le ricompense di Ultimate Team.

Avete già letto le nostre prime impressioni su FIFA 23 in attesa della recensione?