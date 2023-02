FIFA 23: player perde carte FUT causa hacker, il risarcimento di EA vi stupirà

In attesa della campagna Road to the Final di FIFA 23, che dovrebbe iniziare tra pochi giorni, i giocatori del calcistico firmato EA si stanno lanciando contro il team di supporto dell’azienda dopo che un giocatore ha perso oltre 6 milioni di monete a causa di un hacker e ha ricevuto un risarcimento ridicolo.

I membri della community da lungo tempo ormai sono arrabbiati con gli sviluppatori a causa del deludente sistema anti-cheat implementato sugli ultimi FIFA. Il problema riguarda tuttavia anche l’accesso alle squadre di altri giocatori da parte degli hacker e, in un caso specifico, un giocatore ha visto giocatori di alto valore svanire dal suo account. Tra di essi figurano Paul Pogba, Dirk Kuyt, Xabi Alonso e, soprattutto, la carta Kylian Mbappe POTM Squad Building Challenge che, da sola, vale due milioni di monete secondo i dati FUTBIN.

Ebbene, su Reddit egli ha raccontato la sua storia mostrando la discussione privata avuta con un membro del team di supporto, il quale lo ha risarcito con appena 2.474 monete FUT. Secondo quanto spiegato, i giocatori da lui persi sarebbero stati o scartati dall’hacker – nel caso delle carte FUT non scambiabili -, o venduti a cifre ridicole verso altri account bot per poi rimbalzarli verso account di gioco personali.

EA non ha rilasciato commenti al pubblico ma, data la furia della community, ci si potrebbe aspettare una risposta al post nel corso dei prossimi giorni. Considerato che ora conta ben 1.1k upvote su Reddit, è molto probabile che il post finisca nel feed di almeno un membro dello staff.

Nel mentre, ricordiamo che è disponibile il Team 2 di FIFA 23 Future Stars.